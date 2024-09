Lucana Film Commission alla Mostra del cinema di Venezia

A Venezia per un confronto sulle produzioni audiovisive. In corso in questi giorni nella città lagunare la Mostra internazionale del cinema, il festival più antico del mondo nato nel 1932 e giunto all’81esima edizione. Ieri mattina, nell’ambito delle iniziative del festival, si è svolto “Cappuccino with the italians“, evento organizzato da Italian Film Commissions (IFC), l’associazione di tutte le Film Commission italiane, in collaborazione con Venice Production Bridge (VPB). E’ stata un’occasione di confronto tra i rappresentanti delle Film Commission italiane e la delegazione di produttori del Fondo del Lussemburgo e del Fondo belga della Vallonia. All’iniziativa ha partecipato Margherita Romaniello, presidente della Lucana Film Commission. “E’ un’occasione di confronto – ha raccontato Romaniello nel podcast della Regione Basilicata – tra realtà italiane e internazionali, un momento di crescita per un territorio che lavora con il cinema. Nel podcast Romaniello ha parlato anche dei corsi organizzati con Cinecittà grazie a un accordo di programma. Al primo corso di sartoria del costume cinematografico sono stati formati sette professionisti. Da un anno alla guida della Lucana Film Commission, Romaniello ha tracciato un primo bilancio parlando del bando “Lucana doc” che è diventato un caso di studio. “E’ l’unica Film Commission che ha destinato un fondo importante al documentario in quanto questo genere si presta bene a raccontare un territorio come il nostro ricco di storia e di luoghi da scoprire”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.