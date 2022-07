Lorenzo, 12 anni, filmaker della Festa del 2 luglio e non solo

Per ora è una passione e si diletta a realizzare filmati su Matera,luoghi di interesse, e sulle tradizioni come la festa del 2 luglio, utilizzando il telefonino del papà Giovanni Ricciardi. E il risultato è davvero interessante. Per la festa ha realizzato un filmato di pochi minuti https://youtu.be/g0uEye_L7Ec per i suoi coetanei e dintorni, invitandoli a ”mettersi comodi” per ascoltare il testo e apprezzare le immagini sulla tradizione della Festa: dalla processione dei pastori all’assalto del carro ai fuochi, che quest’anno – per i noti motivi di sicurezza- si sono svolti nello stadio ” XXi Settembre-Franco Salerno” nel malcontento generale. Ma resta il filmato di Lorenzo che invita a lasciare un ”mi piace” sui filmati del canale you tube. Di certo sentiremo ancora parlare di questo giovane filmaker. Il papà, che ne ha intuito le potenzialità, asseconderà questa passione che potrebbe diventare una professione. Auguri Lorenzo. Buon divertimento e continua a filmare.

il canale youtube dei lavori di Lorenzo