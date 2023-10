Lixeira pigliatutto per la discarica solidale

A vederli , con quel paio di occhiali scuri, sembrano due venditori di sogni che si possono realizzare con un ponte tra Basilicata ( Matera) e Mozambico, mettendo mano al portafogli e alla coscienza. E i rifiuti di quella discarica, dove si aggira una umanità in cammino, che vuole essere artefice del proprio destino, possono essere ricchezza per i giovani del luogo che ricevono gli echi dei successi del documentario Lixeira (l’ultimo in Malesia)che continua a conseguire premi un po’ ovunque. Soddisfatti Guido Galante e Antonio Notarangelo per i consensi in corso d’opera. Ma ancora di più se riusciranno(come fanno da tempo) a sostenere, con l’aiuto di don Angelo Tataranni, il progetto avviato da Roberto Galante per il laboratorio multimediale in Mozambico.



“LA LIXEIRA” – dalle Ande al Sol Levante: il giro del mondo in 80 Festival.

Dopo la proiezione fuori concorso al Matera Film Festival, il documentario “La Lixeira” continua a mietere consensi in giro per il mondo. Precisamente sono 85 i festival cinematografici in ben 35 Paesi diversi che hanno riconosciuto la valenza comunicativa ed educativa del lavoro di Guido Galante e Antonio Notarangelo. L’ultima vittoria al “Niitin International Film Festival” in Malesia è solo una conferma dopo Cuzco (Perù), Bratislava (Slovacchia), Helsinki (Finlandia), in attesa di essere proiettato nel Brunei, in Marocco, negli Stati Uniti ed in Giappone.

“Aspettiamo con entusiasmo di collegarci online con l’Antelope University in California questo weekend – dichiara Guido Galante – per incontrare sia il pubblico che gli studenti americani in occasione del loro film festival e raccontare il progetto umanitario dell’Associazione Basilicata-Mozambico; un progetto ideato e realizzato da Roberto Galante, un percorso di formazione professionale finalizzato all’inserimento nel mondo del lavoro destinato ai giovani della discarica di Maputo, agli orfani e ai numerosi bambini di strada che sono anche protagonisti del documentario.

Le sorprese non sono finite, in quanto – conclude Guido Galante – stiamo lavorando su diversi fronti, assieme a tanti amici e con la supervisione di don Angelo Tataranni, per raccogliere fondi da destinare ai ragazzi del laboratorio multimediale mozambicano, cercando di mantenere sempre viva la fiamma della passione educativa e formativa del loro maestro Roberto”.

Matera, 10 ottobre 2023

