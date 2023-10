“Liberaci dal male” Imma…il 2° episodio della nuova stagione

“Liberaci dal male” è il titolo del secondo episodio della nuova stagione di “Imma Tataranni – Sostituto procuratore” che andrà in onda domani sera, lunedì 2 ottobre, alle 21.30 su RaiUno. Una nuova indagine che -c’è da scommeterci- terrà incollati davanti alla TV altri milioni di affezionati allo spigoloso personaggio creato dalla fantasia di Mariolina Venezia e da tutto il corollario che gli si muove intorno. Il bel Calogiuri (Alessio Lapice), che si è risvegliato dal coma grazie alle parole al “bacio” del concorrente maresciallo Lamacchia (Nando Irene) che dopo mesi di convalescenza, e che sembra ritorni in servizio provato dall’accaduto: scontroso, irritabile e con l’ossessione di scoprire chi c’è dietro a quell’attentato in cui lui fu ferito e Romaniello ammazzato. Diana (Barbara Ronchi) che sentitasi messa da parte dopo il rientro di Calogiuri si immergerà in incontri occasionali ottenuti tramite una app a cui si è iscritta. E Pietro (Massimiliano Gallo), anch’esso poco felice del rientro del bel Calogiuri e che si rifugia nell’amicizia della new entry della fiction Sara (Sara Drago), la ragazza conosciuta in palestra, con cui partecipa a un corso di scrittura sul giallo. Giusto per meglio condividere il lavoro della moglie. Lavoro che questa voltà la vedrà affrontare il mistero del cadavere di un ragazzo di Matera trovato nella gravina di Laterza. Un suicidio come apparirebbe? Lo scopriremo solo seguendo la puntata. Ricordiamo che: l’episodio 3 “Ladri di futuro” andrà in onda lunedì 9 ottobre 2023; mentre l’episodio 4 “Il prezzo della libertà” in onda lunedì 16 ottobre 2023 su Rai 1 e su RaiPlay.

Nel cast della fiction ricordiamo anche il grande Antonio Montemurro, paziente suocero di Imma: