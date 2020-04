Nomine da fare, organici da ripristinare e una attività sospesa, anche a causa dell’epidemia da coronavirus, nonostante ci siano interessanti iniziative nell’Agenda della Lucana Film commission da avviare, che potrebbero dare continuità a buona parte delle produzioni cinematografiche della Basilicata o ad attrarne di nuove, dopo il formidabile spot di “No time , to die’’ il 25° film della serie di 007 slittato a novembre per il lancio internazionale. A segnalare la situazione di crisi e di stasi dell’attività è il direttore della Lucana Film Commission, Paride Leporace, che auspica risposte e interventi della Regione Basilicata anche in vista di una stagione di ripresa delle attività culturali, turistiche ed economiche. Una stagione della quale non conosciamo contenuti, tempi e modalità operative. E questo preoccupa e non poco, come abbiamo commentato in altre occasioni. Il futuro della Fondazione ‘’Matera-Basilicata 2019’’ nella quale la Regione è socio di maggioranza non è andato nel gennaio scorso a un impegno di contribuzione di 500.000 euro. Nulla si sa ufficialmente su programmi e organico, con le scadenze contrattuali di segretario e direttore generale. Probabile proroga di alcuni mesi o cessazione in attesa del ‘’Che fare?’’ come si chiedeva lo scrittore e filosofo russo Nikolaj Gavrilovič Černyševskij. Del resto, fatta eccezione per la Fondazione Matera 2019, che ha gestito milioni di euro in eventi culturali per un evento unico , la vita delle Fondazioni lucane hanno vissuto di risorse e programmi limitati. Non sappiamo cosa intende fare l’amministrazione guidata dal presidente della giunta regionale Vito Bardi delle Fondazioni. Senza idee, risorse e volontà non si va da nessuna parte. E allora siamo al bivio. Se sono importanti, strategiche, si dia il classico colpo di ‘’ Ciak, si gira!’’ cercando di guardare al futuro. Altrimenti ci si prenda tutte le responsabilità, si chiuda ‘’baracca e burattini’’ come ripete un antico adagio e si dica cosa si voglia fare in alternativa. C’è un progetto? Qualcuno ci sta lavorando? Cosa si vuol fare della LFC rianciarla, chiuderla, azzerarla? Finora silenzio. Cosa ne pensa la Regione dell’operato fin qui svolto, qualunque esso sia? Il direttore della Lucana Film commission, Paride Leporace, piaccia o no, ha posto una questione non di poco conto. Dopo la “C’’ del virus a Corona c’è quella del Cinema da curare. Il Lancio del film di 007 è dopo l’estate e saremo in forte ritardo, epidemia da covid 19 a parte, per il secondo ciclo della fiction di rai uno ‘’Imma Tataranni” e di altre produzioni che, in assenza della Basilicata, rischiano di andare altrove.

LA NOTA DEL DIRETTORE PARIDE LEPORACE

CS: PARALISI DELLA LUCANA FILM COMMISSION

In questi giorni di pandemia, materializzati nelle nostre vite come in tanti film che avevamo visto sullo schermo, come Fondazione Lucana Film Commission ci siamo molto impegnati ad adempiere a tutte le funzioni istituzionali, innanzitutto garantendo la principali attività e procedure amministrative compreso la liquidazione di contributi e fatture a beneficiari e fornitori regionali e nazionali, in modo da per poter affrontare questo difficile momento e svolgere anche la funzione di antenna d’ascolto per gli operatori del settore, dagli esercenti che rischiano di chiudere ai vari organizzatori di festival che avevano da tempo pianificato iniziative.

Il tutto al fine di perseverare nel continuo confronto e ingenerare fiducia nel settore e speranza nella ripartenza.

È di queste ore l’accordo tra Netflix e Italian Film Commissions, organismo di cui facciamo parte, per l’apertura di un fondo di un milione di euro a favore degli operatori del settore colpiti dalla crisi inattesa che ha bloccato set e che sta provocando danni enormi sul piano economico a tutto il nostro comparto.

In Basilicata tutto questo processo, molto apprezzato dal Ministro Franceschini, da oggi avrà fiato molto corto per cause indipendenti dalla nostra volontà.

Nei giorni scorsi, più volte e in largo anticipo, ho scritto e segnalato agli uffici regionali competenti e al Presidente della Regione Vito Bardi, che giorno 3 aprile 2020 sarebbero scaduti i due contratti a termine delle due uniche dipendenti della Fondazione, segnalando le rilevanti criticità che avrebbero così paralizzato le attività amministrative, i pagamenti a beneficiari e fornitori, e tutti gli atti indispensabili per la vita della Fondazione.



Considerate le misure governative e l’annunciata attenzione regionale a difesa dei posti di lavoro e constatata la gravissima situazione eccezionale venutasi a creare con l’emergenza sanitaria Covid-19, avevo chiesto ascolto nell’aiutarmi ad individuare e adottare delle misure che anche in un breve periodo, potessero garantire l’espletamento delle attività essenziali della Fondazione, soprattutto se non unicamente, per garantire all’intero comparto dell’audiovisivo lucano la possibilità di avere sostegno in questo difficile momento economico.

Nessuna risposta o interlocuzione ufficiale mi è pervenuta.

Numerosi sono stati invece gli attestati di solidarietà pervenuti in queste ore alla Fondazione in relazione alla grave situazione di stallo creatasi da parte di società di produzione e da autorevoli esponenti dello spettacolo. Di particolare rilievo la lettera inviata dal patron di Lucky Red, Andrea Occhipinti, che volendo ambientare un importante film in Basilicata si è mostrato perplesso e sbigottito per il previsto blocco che impedirebbe di avere interlocuzioni certe, così come sta succedendo per la seconda stagione delle serie “Imma Tataranni-sostituto procuratore”, programmata da Raiuno, che rischia, per questi motivi, di spostarsi in altre regioni e altri progetti su cui si stava lavorando.

Da oggi, essendo rimasta la Fondazione priva delle uniche due dipendenti responsabili degli uffici della sede legale di Matera e di quella operativa di Potenza, ed essendo scaduti anche i contratti relativi all’assistenza tecnica e dei vari consulenti della Fondazione, a causa delle ripetute omissioni rispetto ad atti istituzionalmente dovuti da parte del Socio di maggioranza, sono costretto, nell’espletamento delle mie funzioni di Direttore, a gestire residualmente, per quel che riuscirò, unicamente le situazioni di effettiva urgenza, continuando comunque ad interloquire con gli operatori nazionali e internazionali interessati in ogni caso ad operare in Basilicata nel settore dell’audiovisivo, nonché a relazionarmi direttamente con i soci della Fondazione e con gli uffici della Regione, partecipando, nella speranza che si svolgano, ai Consigli Generali nella funzione di segretario verbalizzante come previsto dal nostro Statuto.

La Fondazione attualmente ha in carica nel suo Consiglio d’Amministrazione soltanto il consigliere Salvatore Verde che ricopre il ruolo di Presidente facente funzioni come consigliere anziano, dopo la morte del Presidente Luigi Di Gianni avvenuta nel maggio 2019, mentre nel mese di gennaio si sono registrate le dimissioni della Consigliera Antonella Pellettieri.

Le due nomine sono di competenza della Regione e non vengono effettuate paralizzando così molte attività, come quelle del Consiglio Generale, sempre regolarmente convocato, ma le cui adunanze sono sempre andate deserte per mancanza del numero legale.

Alla luce di quello che ho descritto, ai Soci e all’opinione pubblica, con molto rammarico, devo annunciare che da oggi ogni attività relativa alla gestione di ordinaria amministrazione e di segreteria (protocollo, rendicontazione, bandi, operazioni bancarie, fiscali ed attività complementari) entra in una fase di blocco, completamente indipendente dalla mia volontà e di quella dei collaboratori della Fondazione che ringrazio per la dedizione e disponibilità profusa sino a quando i termini legali glielo hanno consentito.

Ho vanamente esperito ogni tentativo utile alla soluzione della situazione di paralisi venutasi a creare.

Spero, in ogni caso, che la forza della ragione e del buon senso prevalgano.

E’ un momento in cui tutti, non solo in Italia, si pongono il problema di come “ricostruire” e su quali paradigmi riprogettare un futuro di sviluppo.

Non disperdiamo il capitale umano, economico e sociale che abbiamo faticosamente costruito nel corso degli ultimi anni.

Un capitale che non appartiene alle singole persone, ma è di un’intera collettività che con sacrifici e dedizione, passione e lungimiranza ha conquistato, anche, il riconoscimento di Capitale Europea della Cultura, segnando la giusta bussola non solo per sé, ma per un intero continente.

Paride Leporace

Direttore Lucana Film Commission