L’esperienza al Giffoni 2023 dei giovani giurati lucani

“Il Cine Teatro “Nicola Andrisani” di Montescaglioso, diretto da Nunzio Nicola Disabato, come consolidata abitudine ventennale, grazie alla proficua presenza dei suoi 13 giurati presenti nelle categorie Impact (ragazze e ragazzi dai 18 ai 30 anni), Generator+13, Generator+16, ha assicurato una nuova significativa presenza al Giffoni Film Festival, il più importante nel panorama del cinema per ragazzi. La kermesse che si svolge a Giffoni Valle Piana (SA) dal 1971, giunta nel 2023 alla sua 53^ edizione con 6.500 giurati provenienti, oltre che da ogni parte d’Italia, da oltre 35 Paesi esteri, suddivisi nelle sezioni: Elements+3, Elements+6, Elements+10, Generator+13, Generator+16 e Generator+18.” E’ quanto si legge una nota diffusa a consuntivo della partecipazione all’evento e che così prosegue: “Il tema scelto per l’edizione è stato “Indispensabili”; presso gli spazi dedicati ai workshop, alla visione e confronto dei film in concorso, si sono distinti i seguenti giurati provenienti dal C.T. montese: sezione IMPACT: Mariana Locantore (GIURATA di QUALITÀ); Carmela Simmarano (GIURATA di QUALITÀ); GENERATOR+18: Gabriella Manzari (GIURATA di QUALITÀ); Simone Gallitelli (GIURATO di QUALITÀ); Anna Chiara Armento (GIURATA di QUALITÀ); GENERATOR+16: Emma Salutini (GIURATA di QUALITÀ); Sanya Bonelli (GIURATA di QUALITÀ); Linda Gurrado (GIURATA di QUALITÀ); GENERATOR+13: Elisabetta Masellis (GIURATA di QUALITÀ); Davide Di Nota (I.C. di Bernalda (MT); Federica Saracino (I.C. “TORRACA” di Matera); Angela Tralli (I.C. “PASCOLI” di Matera); Federica Pia Di Giulio (I.C. di Pisticci).

La rassegna ha avuto inizio lo scorso 20 per concludersi sabato 29 luglio, dopo 10 giornate di intense attività sviluppatesi tra proiezioni di 200 opere tra lungometraggi e cortometraggi (150 in concorso e 50 fuori concorso) provenienti da 20 Paesi, oltre a laboratori e quotidiani incontri con 420 personalità delle Istituzioni, spettacolo, musica, sport, cucina, Forze Armate, social media, salute e politica. La Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nella giornata inaugurale della 53^ edizione, ha inviato un videomessaggio; tra gli intervenuti sul blu carpet giffonese nomi di notevole risalto come il regista ed attore Carlo Verdone, il celebre paroliere e produttore discografico Mogol (Giulio Rapetti); le affascinanti attrici Imma Pirone, Pilar Fogliati, Ludovica Martino, Romana Maggiora Vergano, Laura Adriani, Simona Tabasco, Lucrezia Guidone, Giovanna Sannino, Bianca Nappi, Maria Chiara Giannetta, Sara Ciocca, Antonia Truppo, Vanessa Scalera, Caterina Guzzanti e Diana Del Bufalo; le registe Monica Dugo e Ludovica Lirosi; i registi Mario Martone, Riccardo Milani, Andrea Molaioli, Sidney Sibilia; gli attori Sergio Castellitto, Antonio Albanese, Raoul Bova, Claudio Bisio, Giuseppe Fiorello, Luca Barbareschi, Massimiliano Gallo, Tommaso Ragno, Sangiovanni, Paolo Ruffini, Francesco Pannofino, Federico Cesari, Andrea Arru, Francesco Arca.

Per la serie tv “Mare fuori” sono stati ospiti del Festival Giacomo Giorgio, Matteo Paolillo, Artem. Le cantanti Angelina Mango, Federica Carta, Lolita, Federica Andreani, FEM, Serepocaiontas; i cantanti Ermal Meta, Luigi Strangis, Gianmaria, Wax; le band The Kolors, Follya, Iside; i concerti inseriti nel Giffoni Music Concept si sono svolti in Piazza Lumière e sono stati presentati da Rebecca Staffelli (speaker Radio 105) ed Elena Scisci (G.F.F.) Hanno, inoltre, partecipato agli eventi, tra gli altri, l’ex campione della Juventus e della Nazionale azzurra Antonio Cabrini; lo scrittore Erri De Luca, i direttori Marco Travaglio (Il Fatto Quotidiano) e Maurizio Molinari (La Repubblica); i giornalisti Tonino Pinto, Francesco Giorgino, Claudio Brachino, Valerio Nicolosi; il conduttore televisivo Costantino della Gherardesca; i ministri Antonio Tajani, Giancarlo Giorgetti (in videocollegamento), Anna Maria Bernini, Gilberto Pichetto Fratin, Andrea Abodi, Giuseppe Valditara, la sottosegretaria Lucia Borgonzoni, il viceministro Edmondo Cirielli; il governatore della Campania Vincenzo De Luca, il Procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, la Presidente della Commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia, gli on.li Pier Luigi Bersani e Roberto Fico, la consigliera regionale di Basilicata (delegata alla cultura) Gerardina Sileo.

Nella giornata conclusiva sono stati assegnati i riconoscimenti, sulla base dei voti assegnati dai giovani e preparati giurati provenienti da numerosi Stati europei ed extraeuropei:

– ELEMENTS +3 “THE MERRY-GO-ROUND” di Augusto Schillaci (Argentina);

– ELEMENTS +6 – “A CAT’S LIFE” (VITA DA GATTO) di Guillaume Maidatchevsky (Francia);

– “THE GHASTLY GHOUL” di Kealan O’Rourke e Maurizio Parimbelli (Irlanda, cortometraggio);

– CLEAR CHANNEL SPECIAL AWARD: “TONY, SHELLY AND THE MAGIC LIGHT” di Filip Pošivač (Repubblica Ceca/Slovacchia/Ungheria);

– CONAI SPECIAL AWARD: “ADVENTURES IN THE LAND OF ASHA” di Sophie Farkas Bolla (Canada);

– BPER BANK SPECIAL AWARD: “COCO FARM” di Sebastien Gagné (Canada);

– ELEMENTS +10: “THE LIONESS” di Raymond Grimbergen (Paesi Bassi); “LOOP” di Luigi Russo (Italia, cortometraggio);

– LETE SPECIAL AWARD: “THE LIONESS” di Raymond Grimbergen (Paesi Bassi).

– ENI SPECIAL AWARD: “POPULAR THEORY” di Ali Scher (U.S.A.);

– WeSHORT AWARD: “SYMPHONY” di ONDŘEJ NEDVĚD, VOJTĚCH KOMÁREK (Repubblica Ceca);

– GENERATOR +13: “THE FANTASTIC THREE” di Michaël Dichter (Francia);

– Special Award THE CGS AWARD (Social-cultural Cineclubs for Young People) – “Percorsi Creativi 2023”: “JUNIORS” di Hugo Thomas (Francia);

– GENERATOR +16: “NORMAL” di Olivier Babinet (Francia/Belgio);

– Special Award THE CGS AWARD (Social-cultural Cineclubs for Young People) – “Percorsi Creativi 2023”: “ROCK.PAPER.GRENADE” di Iryna Tsilyl (Ucraina);

– GENERATOR +18: “IL PIU’ BEL SECOLO DELLA MIA VITA” di Alessandro Bardani (Italia);

– GEX DOC: “MIGHTY AFRIN: IN THE TIME OF FLOODS” di Angelos Rallis (Grecia/Francia), vincitore anche dell’ACEA SPECIAL AWARD 2023;

– PARENTAL EXPERIENCE: Best Short Film: “AN IRISH GOODBYE” di Tom Berkeley, Ross White (Irlanda).

Come avvenuto in precedenti occasioni, la direzione del CINE-TEATRO “N. Andrisani”, per il giorno 29 luglio, ha voluto la partecipazione al festival dei ragazzi non vincitori che avevano sostenuto la selezione nel mese di maggio, dando loro la possibilità di vivere una giornata tipo al GFF e prendere parte all’evento dell’anno.

La direzione del Cine Teatro “N. Andrisani”, nelle persone del direttore Nunzio Nicola Disabato e del direttore artistico Giuseppe Disabato, è già impegnata nella prosecuzione del progetto “Vivere il Cinema tra sogno e realtà”, da svolgersi nell’a.s. 2023 – 2024, iniziativa posta in essere da oltre venti anni che nel corso del tempo ha saputo regalare significative soddisfazioni.”