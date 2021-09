Sul red carpet abbiamo visto attori e attrici in tutti gli stili,colori con abiti, acconciature e accessori (quante A) come quella di Allison che ha portato un tocco di creatività e classe. E nel regno cinematografico del Leone di Venezia sono elementi che fanno tendenza e che restano come un fermoimmagine destinato a durare e a fare scuola. Armando Lostaglio, punta e presenza avanzata al Lido della Basilicata, ma a titolo personale, appassionato e competente come è, ha curiosato qua e là e ci ha descritto quello che ha visto e commentato. Una proiezione dentro a un’altra proiezione. Moda e cinema vanno a braccetto. Ed è così da sempre. Il tappeto rosso, o red carpet, è una passarella sulla quale sono accesi i riflettori di tutto il mondo.



Linee e concetti di una immagine femminile

Lido di Venezia. La 78 Mostra d’arte cinematografica rappresenta anche il punto di incontro fra cinema e costume, fra moda e contemporaneità. Tendenze e divenire si incontrano anche per celebrare e disegnare il futuro delle nuove generazioni. Nel segno della cultura e della solidarietà, del costume e dell’impresa. L’apparenza non disgiunta dai contenuti. È quanto il produttore parigino Francesco Di Silvio (originario della Basilicata) cerca di creare con la realizzaziobe degli Studios al Lido di Venezia insieme ad un altro visionario cone Teo Russo, anch’egli con origini al sud:colmare un vuoto produttivo che a Venezia mancava, utilizzandone quel brand unico al mondo.

Su questa scia luminosa si inserisce anche la volontà di valorizzare la creatività della moda, aspetto naturale nel cinema: la qualità accessoria (ma non secondaria) dell’effetto scenico che la moda e i suoi corollari sanno realizzare, valorizzando creatività e impresa nelle nuove generazioni. È il caso di Allison Style.

Il nuovo brand di borse pregiate per la donna moderna che ama lo stile e

la moda.

Allison Masone ha dunque messo a punto un nuovo brand italiano che si sta affermando a livello

internazionale nel mercato degli accessori di moda e delle borse di

lusso. Il suo stile moderno ma raffinato si rivolge alle donne di oggi,

sempre particolarmente attive nell’impegno quotidiano sul piano

professionale (e non solo) ma anche attente allo stile ed alla

ricercatezza stilistica: donne dinamiche, appassionate alle nuove

tendenze creative nel fashion style, dotate di spirito di iniziativa e

tenaci viaggiatrici. Grazie alle loro forme sinuose ed ai materiali

pregiati in una linea che si distingue per la propria unicità, le borse

Allison Style incontrano perfettamente il gusto e le esigenze di ogni

donna.

Il progetto nasce a Verona dalla passione della sua creatrice (Allison)

per il mondo del fashion: l’ispiratrice del progetto, infatti, dona al

marchio il proprio nome a conferma del suo amore e dedizione a favore di

questo brand: forte della propria esperienza lavorativa e della passione

per il mondo della moda, Allison ha deciso di mettere in pratica le

proprie conoscenze ed il proprio know-how ai fini della creazione di un

marchio in virtù del quale avere la concreta opportunità di esprimere i

propri gusti ed orientamenti in ambito fashion. La scelta di Allison è

dunque ricaduta sul mondo degli accessori con la realizzazione di una

linea di borse destinate al mercato luxury, la cui peculiarità è

rappresentata dall’utilizzo di materiali pregiati ed integralmente

lavorati in un contesto made in Italy. È dedicata a Giulietta, la piu amata e conosciuta veronese del mondo, la prima linea stilistica realizzata da Allison Style ed è composta da tre diversi stili di borsa, a cui si

aggiunge la versione Limited Edition di una di esse.

La denominazione della linea è

riconducibile alla figura storica di Giulietta, della quale si propone

di evidenziare e valorizzare la sinuosità corporea che appare come un

peculiare tratto distintivo della sua immagine femminile.

Il concept di Giulietta, nella preziosa collezione Allison Style, si

esprime in una pochette in cuoio e coccodrillo oppure – nella versione

Limited Edition – total cocco; in una capiente tracolla da indossare

ogni giorno; in un pratico zaino nel quale poter inserire (con il

massimo della praticità e dello stile) laptop o tablet per recarsi in

ufficio.

I prodotti Allison Style, realizzati in pelli pregiate di coccodrillo e

cuoio conciate al vegetale, sono trattati e lavorati interamente in

Italia, con la massima cura ed esperienza, da artigiani specializzati.

Leleganza e loriginalità dei pezzi, che possono essere personalizzati

nel colore, ne fanno laccessorio

indispensabile per chiunque ami la qualità e desideri poter disporre

nel proprio armadio di un pezzo unico.

La collezione Giulietta e sui prodotti

Allison Style

Armando Lostaglio