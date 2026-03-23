Le ultime ore dell’Angelo della Morte al Comunale di Matera per Cinergia

Quel medico tedesco, Josef Mengele, a servizio del programma nazista per lo sterminio degli ebrei nei campi di concentramento, ha contribuito a scrivere un capitolo sanguinario di teorie e sperimentazioni tra scienza, follia, sadismo su bambini e donne soprattutto. Scampò alla cattura, al processo di Norimberga, riuscendo a rifugiarsi- grazie a complicità e aiuti vari- in Argentina. Nel film ” La scomparsa di Josef Mengele, in programma mercoledì 25 marzo al cinema Guerrieri di Matera, per la rassegna dell’associazione Cinergia, il ritratto in bianco e nero di un criminale ( e su questo non ci sono dubbi) convinto fino alla fine delle proprio operato. E la storia non si cancella. I genocidi, purtroppo, si ripetono. Nel secolo scorso in danno degli ebrei e di altre minoranze. Oggi a Gaza, in Asia, con le responsabilità di Paesi guerrafondai uniti dalla stella dell’infamia…E anche questa è storia.



Mercoledì 25 MARZO LA SCOMPARSA DI JOSEF MENGELE

Film:LA SCOMPARSA DI JOSEF MENGELE

Data: Mercoledì 25 MARZO

Cinema: Cinema Guerrieri Matera

Orari:18.00 – 21.00

Posto Unico: € 6,00



Informazioni

Josef Mengele, grazie a una rete di protezione, riesce a raggiungere l’America Latina passando dall’Argentina all’Uruguay e al Brasile. Mentre altri responsabili della Shoah vengono catturati (il caso più clamoroso è quello di Adolf Eichmann sequestrato dal Mossad israeliano in territorio argentino) lui riesce a nascondersi. Il figlio Rolf riesce però a raggiungerlo con il proposito di chiedergli conto di ciò che ha fatto. Serebrennikov affronta un’altra biografia con uno stile totalmente differente da quello di ”Limonov”. Ci sono personaggi difficili da contenere in un film e Serebrennikov ne è perfettamente cosciente avendo affrontato, oltre al dissidente russo, la figura di Tchaikovsky visto attraverso gli occhi della consorte. In questo caso però si trattava di accostarsi ad una delle figure più inquietanti della già orribile strategia della Shoah. Sono innumerevoli gli atti di crudeltà a lui attribuiti e le aberrazioni nell’ambito della sperimentazione su esseri umani. Chi ebbe modo di conoscerlo ne descriveva la gentilezza che accompagnava la perversione alternata a scatti di rabbia incontrollabile.È su questo doppio registro che si sviluppa la lettura del personaggio a cui August Diehl offre un’adesione che non va a ricercare tanto la somiglianza fisiognomica quanto piuttosto l’adesione cieca ad un’ideologia che impedisce qualsiasi, seppur minima, possibilità di pentimento. Il suo Mengele, pur nello scorrere degli anni, rimane identico a sé stesso nella difesa del proprio operato (di cui però non esplicita i dettagli) e ancor più nell’attacco a chi osa metterne anche solamente in dubbio la moralità. A partire dal figlio ‘capellone’ (che verrà adeguatamente sottoposto a rasatura) che vorrebbe sapere per cercare se sia possibile comprendere l’incomprensibile. Serebrennikov, mentre scava nella personalità di Mengele, non nasconde tutte le connivenze che hanno permesso a questo essere di morire se non proprio nel suo letto comunque fuori da un carcere.Lo fa con un bianco e nero temporalmente dominante sulla durata complessiva del film che viene però interrotto da inserti a colori, il primo dei quali fa pensare a ”La zona d’interesse”. Sono le riprese dell’arrivo nel campo estremamente luminose come se si trattasse della più normale e quotidiana attività di routine di militari nel corso di un’esercitazione.Quella banalità del male (definita come tale da Hannah Arendt a proposito del processo ad Adolf Eichmann che Mengele considera un traditore che accetta di parlare dinanzi a un tribunale che non ha alcun diritto di giudicarlo) diventa qui una sequenza di cinema finto amatoriale che, al contempo, diventa documento agghiacciante e ricordo piacevole per chi di quegli orrori era uno degli artefici.