…A dirlo l’ assessora alla Cultura e ai Sassi del Comune di Matera, Tiziana D’Oppido, che si è impegnata non poco – e per quanto possibile, ci tiene a precisare – per utilizzare al meglio le ”opportunità” da attivare con le ricadute sulla città dall’uscita del film ” No time to die”, il 25° film della serie dedicato a James Bond. A cominciare da uno dei simboli dell’agente segreto più famoso del mondo, quella Aston Martin d’argento con guida a destra (come si usa in Inghilterra e in altri Paesi dell’ex impero britannico) al centro di tante avventure, inseguimenti, come è accaduto nei rioni Sassi e nel centro di Matera.



E in piazza Vittorio Veneto una Aston Martin è arrivata, una Vantage con guida a sinistra che ha tutti i segreti dell’auto di 007 , di proprietà di un appassionato romano, Giovanni Barone. Complimenti davvero. Ottimo esemplare, curato sin nei minimi particolari. Una attrazione planetaria…e con tanti turisti, oltre ai bambini ospiti dell’evento ” Bond&Motori” che hanno scattato foto o selfies a iosa.



” Ci stiamo pensando – dice l’assessora Tiziana D’Oppido. Avere una attrazione come questa significherebbe tanto sul piano dell’immagine per i mesi a venire. Vedremo”. Conoscendone tenacia e impegno profuso nell’intera operazione Eventi per 007,con l’apporto dall’Ufficio Cinema del Comune, qualcosa verrà fuori.



Una Aston Martin anche ”statica” farebbe al caso e con lo sfondo dei Sassi ci sarebbe la fila per un saluto da Matera, magari con alcune delle moto (Triumph Tiger e Scrambler) simili a quelle utilizzate dagli stunt man per scene a tutta adrenalina. Diamo tempo e chissà che a breve non venga fuori una buona notizia…



Nel frattempo potrete posare come se foste James Bond, utilizzando le sagome disegnate dal grafico Danilo Barbarinaldi e stampate da ”La Stamperia” Liantonio. Sono nell’atrio del Cinema Comunale Guerrieri a disposizione di grandi e piccini. E’ un’altra idea per una cartolina da Matera, la città dell’agente segreto più famoso del mondo.