L’attore altamurano Silvano Picerno nella fiction Imma Tataranni.

E domenica 8 marzo, in prima serata, altamurani e amici di ogni dove saranno davanti alla Tv, per seguire su Rai Uno la fiction ”Imma Tataranni, sostituto procuratore della Repubblica” per vedere come se l’è cavata il concittadino e attore Silvano Picerno, nel ruolo di Pino, amico in ufficio di Pietro (Massimiliano Gallo) l’ex marito del magistrato interpretato dalla bravissima Vanessa Scalera. Per Silvano davvero una bella occasione per dimostrare quello che sarà in una fiction di successo,diretta da Francesco Amato giunta alla quinta edizione. Una serie partita da Matera e che ha raggiunto, nei diversi episodi, centri lucani e pugliesi. Passate parola. E pronti ad applaudire Silvano

