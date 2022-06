L’Aston Martin di 007 con i ”Lego” su set di Matera

Eccola, con tanto di scatola accattivante che riproduce la vettura con gli sfondi di Matera, set del film di successo ” No time to die” tra via D’Addozio, via Madonna delle Virtù nei rioni Sassi e piazza Ridola.Per gli appassionati dell’agente segreto di Sua Maestà Britannica (buon compleanno queen Elizabeth) un motivo in più per seguirne le avventure, immaginando di essere alla guida della sua accessoriata Aston Martin DB5. Magari lavorando di pazienza e fantasia assemblando la vettura con la scatola dei mattoncini della ” Lego” , reperibile in negozio o sul web. Un motivo in più, chissà, per venire o tornare nella Città dei Sassi che – al momento- è a digiuno di grandi produzioni cinematografie . Fatta eccezione per il breve passaggio, proveniente, dalla Puglia della troupe della regista di Angelina Jolie per girare nei Sassi alcune sequenze di ” Senza Sangue”, ispirato a un romanzo di Alessandro Baricco. Per il resto silenzio, mediocrità e polemiche sull’immobilismo della Lucana film commission e per la ”messa ad requiem” materana sulla scuola del centro sperimentale di cinematografia. Meglio l’autonomia, se ci fosse la volontà di farlo, e una collaborazione concreta con Apulia film commission.