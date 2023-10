L’amore? Una overdose …per Imma, Pietro, Sara e il maresciallo Calogiuri

Liberaci dal male, recita un passo della preghiera del Padre Nostro, una invocazione che ha contrassegnato la seconda puntata della terza serie della fiction di rai Uno ”’ Imma Tataranni, sostituto procuratore…presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Matera. E le preghiere, vista la presenza della tentazione del diavoletto- angioletto di Cupido, a quanto pare non basteranno per evitare che qualcuno non si faccia travolgere dall’insolito destino del caldo sole materano, che invita a lasciarsi andare. Così il ritorno del maresciallo dei Carabinieri, Ippazio Cologiuri (Alessio Lapice) uscito dal coma con vuoti di memoria e tanta voglia di conoscere la verità di chi lo ha sparato da ”fuoco amico” nell’attentato in cui perse la vita il faccendiere Saverio Romaniello, finisce con riaprire frizioni sentimentali nella Pm Imma Tataranni (Vanessa Scalera), con il marito Pietro (Massimiliano Gallo) che in palestra di boxe trova nuovi stimoli e diversivi nella giovane Sara (Sara Drago) . Puntata che sarebbe esplosa se Jessica Matarazzo (Ester Pantano), poliziotta, ed ex fiamma del maresciallo fosse riuscita nell’intento di far dimenticare quello che era successo in un rapporto fatto di finzioni, con un gravidanza mai avvenuta, pur di strappare il giovane sottufficiale dell’Arma dall’abbraccio del sostituto procuratore. Tutti in overdose, visto il tema della seconda puntata, con un giovane materano ( Raffaele Pollice)trovato morto per overdose di eroina nella gravina di Laterza. Strano? Mica tanto, visto che quella morte riporta a Matera, al suo miglior amico che la sniffa e che sta per andare a nozze con il matrimonio dell’anno.



Indagini a ritroso che passano per la comunità terapeutica ” Santi Selvaggi”, la morte per overdose di Sara, la ex ragazza di Raffaele che ne era uscita, il padre di lei che ce l’ha con l’ex fidanzato, i genitori di lui e le confessioni di una sorella suora che è un po’ l’Ave Maria per i tanti cuori tormentati della puntata. Qualcuno si sarebbe aspettata la figura del parroco, accanto a quelle dell’anatomopatolgo Taccardi(Carlo De Ruggieri), al maresciallo Lamacchia (Nando Irene) e al Procuratore Vitale (Carlo Buccirosso) o delle avventuriere social dei cuori infranti (Diana e Maria) della cancelleria del Tribunale o dei litigiosi suoceri Antonio Montemurro e Dora Romano, per tirare fuori l’incoffessabile…E invece, aiutano, molto e non poco i tali e le tinte dalla parrucchiera. Immaginatevi se in una città come Matera avessero coinvolto anche una sarta, esperta in taglio e cucito. Ma ci pensano anche i social, dove il cambio della foto del profilo, il post e il taglio del nastro alla sagra della liquirizia, del cioccolato e dei cannoli è l’occasione per mettersi in mostra, come fanno le ”spighe vacanti” che hanno sempre qualcosa da nascondere ( a cominciare dalla loro mediocrità) o da mostrare per qualche ”like” in più, accompagnato dalla opportunità fotogallery…Roba da paese, ma che alla Pm, uscita dalla mente della scrittrice Mariolina Venezia, serve per dipanare la matassa anche con la figlia Valentina che studia a Napoli ma non si fa sentire…Ne sapremo di più sul suo conto e su agli protagonisti, a cominciare dal maresciallo Calogiuri, pronto a mettersi nei guai per una overdose di verità. Ma non era meglio la tradizonale ”papagna” come direbbe Lia Trivisani, ottima coach di Vanessa Scalera, nella sua immersione di vita e tradizione materana? Con l’infuso di ”papaverum somniferum” avrebbero fatto tutti un sonno e nelle ex capitale del divano ci sta…

