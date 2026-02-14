La vecchia Quercia di Loak, come quelle del Vulture, al ‘’Nitti’’ di Melfi

Un capolavoro ‘’The Old Oak’’ del regista statunitense Ken Loach per parlare di crisi economica, che non ha frontiere,emigrazione, disagio sociale, solidarietà, inclusione, riscatto all’ombra di una grande quercia del passato come ce ne sono nel Vulture. E un filo verde…in questo caso, come ci racconta Armando Lostaglio, anima del Cineclub Vittorio De Sica cinit, legherà sul grande schermo del Centro ‘’ Francesco Saverio Nitti’’ la storia narrata dal film alla platea che il prossimo 19 febbraio parteciperà alla rassegna ‘’ Viaggio nel cinema europeo’ promossa dall’Università popolare ‘’F.S Nitti con il patrocinio del Comune’’. Del film sappiamo tanto e Lostaglio ce ne riassume, come fatto in passato, contenuti e valori. Il resto, ne siamo certi, verrà fuori dai commenti del pubblico quando torneranno le luci sulle tante querce dei cittadini di ieri e di oggi del Vulture, che direttamente o indirettamente si riconosceranno in quella storia.



Rassegna cinematografica a Melfi: appuntamento il 19 febbraio con il film The Old Oak di Ken Loach

Prosegue nel Centro Nitti di Melfi la rassegna cinematografica Viaggio nel Cinema europeo, promossa dall’Università Popolare “F. S. Nitti” e dal CineClub Vittorio De Sica Cinit, con il patrocinio del Comune, Città delle Costituzioni Federiciane. Il 19 febbraio 2026 ore 18:00 il secondo appuntamento della rassegna: luci spente in sala per fare scorrere sul grande schermo la pellicola di The Old Oak (La vecchia quercia, 2023), ultimo capolavoro del regista inglese Ken Loach. Ci si ritroverà in un pub di un paesino “ex” minerario vicino a Durham, nel Nord dell’Inghilterra: la miniera è stata smantellata da tempo, i cittadini sono diventati poveri, le case vengono vendute all’asta per una manciata di sterline ed usate, talvolta, per alloggiamenti provvisori dei profughi “ospitati” dalla lontana Siria. Dopo il grande successo della serata d’avvio con il film Vittoria continua la rassegna cinematografica che consente di compiere un viaggio ideale nel cinema europeo, alla riscoperta di temi e valori a partire dai quali tessere riflessioni e ipotesi di crescita comunitaria. Il film in programma per il 19 febbraio ci porta nell’Europa settentrionale, laddove l’ondata migratoria dal Medio Oriente raggiunge le popolazioni locali e presto nascono conflitti fra poveri. Ma nella lotta quotidiana tra gli abitanti britannici e “quelli di fuori” è il senso della solidarietà a prevalere. Giorno dopo giorno, imparando a dialogare, i vecchi abitanti e i nuovi arrivati comprendono cosa significa integrarsi e cosa vuol dire fare “inclusione”. Il Presidente Unipop Melfi prof. Michele Masciale dichiara: “Il film scelto per la seconda serata ci aiuta a riflettere su circostanze di vita sociale variamente diffuse in Italia e in Europa. Il lavoro, in particolare, anziché essere occasione di confronto e dialogo tra i popoli e le generazioni diviene troppo spesso un pretesto di scontro e di discriminazione. Per non dire di tanti centri storici delle nostre città che, per ragioni varie, si spopolano e vengono rioccupati dai migranti in cerca di alloggio e occupazione. È una dinamica ordinaria di cui occorre con serenità prendere atto, senza scadere in facili e iniqui giudizi. A ben pensarci, quanto accade nel film si verifica anche nel nostro territorio, laddove pur con accenti e gradi diversi sperimentiamo gli effetti dell’immigrazione mediterranea sia nella gestione dei nuclei abitativi sia negli ambiti occupazionali. Il film di Ken Loach pertanto ci interroga da vicino. La rassegna cinematografica vorrebbe aiutare la cittadinanza locale a costruire una risposta comunitaria che sia realistica e positiva.” Il film The Old Oak – conclude Lostaglio presidente del De Sica – arriva dopo 60 anni di una cospicua carriera: Ken Loach aveva motivato che a 86 anni non avrebbe più continuato a girare. E dunque il film resterà il testamento di una lunga filmografia che ha sempre rivolto lo sguardo sulle condizioni degli ultimi, dei disagiati, dei deboli. E di premi ne ha presi Ken Loach: due Palme d’oro a Cannes con Il vento accarezza l’erba (2006) Io, Daniel Blake (2016); Leone d’oro alla carriera a Venezia nel 1994 (ci eravamo, con direzione artistica Gillo Pontecorvo), e Pardo d’onore al Festival di Locarno nel 2003.

Melfi, 14.2.2026