Ieri la tragedia della Bosnia, nel docufilm di Massimo D’Orzi, che mercoledì 23 febbraio sarà presente con l’attrice Nadia Kibout alla proiezione del docufilm, fissata per le 20.30 al cinema ” Il Piccolo” di Matera. E oggi quella in corso in Ucraina, nella regione con passaporti russi del Donbass, riconosciuta dal presidente russo Vladimir Putin, che lascerà macerie e altri disastri su quelle popolazioni e su un’Europa che non è ancora riuscita a svolgere un ruolo autorevole per evitare che si costruiscano muri da abbattere con ordigni devastanti sul campo e di ”riaggiustamento” economico sui mercati, speculando su energia, innovazione, armamenti. Il lavoro di D’Orzi, come lo definisce Armando Lostaglio, è toccante e passa sui corpi delle donne, madri, mogli, figlie che hanno un doppio ruolo e legame con una terra violentata come loro. Ma che alza il capo per ricominciare.



È un film toccante, intenso e poetico. E necessario. Bosnia Express è un piccolo gioiello di immagini dolenti e fluttuanti. Mediante un equilibrato uso dei flashback sulla storia travagliata e dolorosa dei Balcani, l’autore ci conduce nelle pieghe della sofferenza dei vinti, le donne soprattutto, che restano il fulcro e l’epicentro di ogni scena… donne bellissime sul cui corpo si consuma lo stupro della storia in quelle terre martoriate, donne che amavano ed hanno provato su se stesse la violenza che ora diventa maceria, ma che tuttavia riannodano speranza e guardano in alto. I canti del coro femminile in quella stazione e, in controcanto, le ragazze musulmane come prefiche di un Coro greco, inneggiano sofferenza e speranza oltre la violenza delle vendette che lasciano un solco in ogni dopoguerra. E attraverso gli occhi smarriti di ciascuna inquadratura, ogni persona esprime quel dolore collettivo, dignitoso, da lasciar commuovere, come per il secolare ponte abbattuto. Sarajevo mon amour, quale richiamo al film di Alain Raisnais, amore e morte in nome della vita. Sarajevo che ha sofferto i rimorsi di una storia insolente solo al di la dell’Adriatico, oltre lo splendore decadente di Trieste.

L’acqua che scorre sul corpo nudo della ragazza, simboleggia, nel finale, forse una identità che vuole rinnovarsi, lasciando perdere in un tombino le scorie di violenza ed ignoranza di un passato da rimuovere. In fretta. Il futuro incombe, come il gioco dei burattini negli occhi dei bambini. Che non hanno etnia, né religione, né politica : sono figli che hanno diritto di crescere, nella grazia. Nel futuro.

(Armando Lostaglio)