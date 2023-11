La terra delle donne , una storia tra magia ed emancipazione

A volte guardare alle tradizioni, a luoghi comuni cristallizzati fa capire perché discriminazioni, ignoranza possano portare alla violenza sulle donne, che devono far ricorso a tutte le loro forze e di quanti non stanno a guardare per evitare di finire in un vortice senza ritorno. E così la storia di Fidela, la settima figlia di una donna di un paesino sardo, indicata nella superstizione popolare come la Coga, una strega che può trasformarsi in qualsiasi animale, è il cuore di un film , tra magia ed emancipazione, che palpita nel film di Marisa Vallone ‘’ La terra delle donne’’. Un lavoro che sarà al centro della giornata contro la violenza sulle donne, che si terrà alla Camera dei deputati il prossimo 24 novembre. A parlare politici, esperti e critici cinematografici come il nostro Armando Lostaglio.

Giornata contro la violenza sulle donne

La terra delle donne di Marisa Vallone alla Camera dei Deputati

Fra i relatori anche il critico lucano Armando Lostaglio

Roma. L’evento cinematografico contro la violenza sulle donne, in concomitanza con la Giornata dedicata del 25 novembre, vedrà nel film La terra delle donne di Marisa Vallone, un momento di profonda riflessione il prossimo venerdì 24 Novembre 2023 alle ore 11:00 a Roma nell’Aula dei Gruppi della Camera dei Deputati. L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’On. Martina Semenzato, Presidente della Commissione d’inchiesta sul femminicidio. Un evento promosso da alcune settimane, ben prima delle tragedie che hanno colpito le donne italiane in questi giorni. La proiezione vedrà un confronto su tale annoso problema, alla presenza di esponenti politici, del cast e della troupe del film girato in Sardegna, di esponenti regionali della Sardegna, la Film Commission Sardegna, critici di cinema e sociologi. L’on. Martina Semenzato, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere, ha così invitato la regista del film Marisa Vallone, Silvia Armeni Produttrice e Dirigente Associazione Nazionale Sociologi, Paola Sini protagonista e autrice del film, Nevina Satta Direttrice Film Commission Sardegna, Gianluca Aste Presidente Film Commission Sardegna, Pietro Zocconali Presidente Associazione Nazionale Sociologi, Armando Lostaglio giornalista e critico cinematografico vicepresidente nazionale Cinit Cineforum Italiano, Paolo De Nardis Ordinario di Sociologia presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza Università di Roma e Presidente dell’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”. Con la partecipazione di Rai Cinema. Modera la giornalista Vittoriana Abate e saranno presenti alcune scolaresche romane. Il film La terra delle donne è stato selezionato con altri recenti film per rappresentare l’Italia agli Oscar.