La Resurrezione di Cristo di Gibson. Cinecittà e poi ‘esterni’ a Matera, Altamura e Laterza

Lontani i fasti e gli investimenti del 2004 con ” The Passion” girato per gran parte in una Matera, ritenuta ”conveniente” e ”ideale” sotto diversi aspetti per girare un ”Kolossal” dalla trama religiosa, nel solco de ”Il Vangelo Secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini, il regista e attore americano Mel Gibsono girerà ” La Resurrezione di Cristo” quest’anno in Italia. L’annuncio è di Manuela Cacciamani, Ceo di Cinecittà in una intervista a ‘Il Sole 24 ore”. Gibson, infatti, girerà gli interni negli studi di Cinecittà e gli esterni a Matera, Ginosa, Altamura e nella ”gravina” di Laterza. Nel settembre scorso, https://giornalemio.it/cinema/mel-gibson-e-a-matera-forse-per-il-sopralluogo-di-un-nuovo-film/ , il regista aveva effettuato alcuni sopralluoghi dalle nostre parti. Non sappiamo della durata delle riprese, che dovrebbero avvenire questa estate. Nel cast nel cast Jim Caviezel nella parte di Gesù, con Maia Morgenstern (la Madonna) e Francesco De Vito (Pietro). Una grande produzione. Ne sapremo di più nei prossimi mesi.