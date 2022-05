La domanda ci sta tutta a leggere e vedere come continua a lavorare, con altri mezzi, professionalità e programmazione l’Apulia film commission, che ha portato a Ginosa (Taranto) la serie tv ‘’ Briganti’ per la piattaforma digitale Netflix. Bene. La promozione e l’organizzazione lì sono una realtà, mentre in Basilicata tra mediocrità politica, assenza di cultura di impresa , opportunismi e protagonismi deleteri tutto tace. La Lucana film commission, dopo le dimissioni del presidente Roberto Stabile, distintosi per lungimiranza e capacità manageriali, ma non supportato dalle risorse richieste,è finita nell’oblio con tutti i limiti che la cosa comporta. E l’assenza di un soggetto di settore, affidato a professionalità capaci, fuori dalle logiche dei carrozzoni di tante esperienze fallimentari e deficitarie in vari settori della galassia regionale, si sente e si vede. La Basilicata va promossa in toto ma garantendo, a quanti vengono da noi, servizi e risorse. E, invece, siamo al silenzio assoluto. Paradossale è la situazione a Matera che, piaccia o no, per quanto realizzato finora, resta la punta avanzata della cinematografia internazionale della Basilicata, e dove la Lucania film commission ha sede. Finora, aldilà degli annunci, non si sono fatti passi avanti per la Casa del Cinema (individuata nelle ex sede della società elettrica di via Lucana) per la pianta organica. Nulla ancora per il Centro sperimentale di cinematografia, frutto di una convenzione con Csc, Comune e Regione Basilicata, con i corsi che se sarebbero dovuti partire lo scorso autunno nella ex sede della facoltà di architettura in via Lazzazzera. Silenzio. Sarebbe stato meglio, con il senno di poi se si fosse percorsa la strada di una film commission appulo lucana. Ma non se ne fece nulla. Andrebbe girato un corto, come la storia della Lff…con due ‘’f’’ quella di fine e di fallimento, se preferite. Ne attendiamo una terza: quella del fare.



A GINOSA (TA) LE RIPRESE DELLA NUOVA SERIE NETFLIX “BRIGANTI’’

Ginosa si trasforma ancora una volta in un set a cielo aperto per le grandi produzioni televisive. Stavolta, è il turno di Netflix. Si sono concluse oggi le riprese della nuova serie tv italiana dal titolo “Briganti’’, genere crime-western, composta da 6 episodi e prodotta da Fabula Pictures in associazione con Los Hermanos s.r.l.

La scelta della location è ricaduta sulla gravina, in particolare sul rione Casale e sul Parco della Cava. Il debutto della serie è fissato per il 2023 sulla nota piattaforma di streaming.

<>.

Ambientato nel Sud Italia di metà Ottocento, Briganti è un racconto moderno, epico e ricco d’azione, sul fenomeno del brigantaggio. Liberamente ispirata a persone, uomini e donne, realmente esistite, divenute simbolo della rivoluzione contadina nell’Italia postunitaria, la serie è un racconto corale di una storia di lotta per la libertà degli ultimi.

La sceneggiatura è firmata dai GRAMS*, il collettivo composto dai cinque giovani autori Antonio Le Fosse, anche regista della serie, Re Salvador, Eleonora Trucchi, Marco Raspanti e Giacomo Mazzariol già autori di Baby per Netflix. Alla regia si alterneranno Steve Saint Leger (Vikings, Vikings: Valhalla, Barbarians), lo stesso Antonio Le Fosse (Baby), e Nicola Sorcinelli (Milosc).