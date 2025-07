La Piccola Parigi (dove?) surreale nelle luci di Popa

Il nome della ”ville lumière” dovrebbe favorire, glielo auguriamo, il transito della mediometraggio del regista romeno almeno nella media distribuzione per farla arrivare a un pubblico più vasto. Per ora dobbiamo accontentarci della descrizione di Armando Lostaglio che ce ne parla, tra dimensioni oniriche e incunaboli semantici, tra Sigmund Freud e Umberto Eco, ma senza abbozzare storia, contesto che è difficile immaginare se non ci si stropiccia gli occhi per vedere dove si trovano e che fanno i protagonisti del film . Troppe luci nella piccola Parigi? Attendiamo che su quel film si accendano le luci della ribalta di un ”occhio di bue” per saperne di più tra la Senna e la Dâmbovița, il fiume che attraversa Bucarest la capitale della Romania.



LA RECENSIONE DI LOSTAGLIO

“Le luci brillanti della piccola Parigi” diretto dal rumeno Robert Eugen Popa

di Armando Lostaglio

Girando per vari festival cinematografici (accade da diversi anni, in qualità di componente di Giuria) capita di vedere belle opere, con l’auspicio che possano raggiungere il maggior numero di spettatori. E conoscere registi motivati, colti, poliglotta.come in questo caso: Robert Eugen Popa.

Vedere il film ‘Le luci brillanti della piccola Parigi” (mediometraggio in anteprima) è come entrare in una dimensione onirica, incunaboli semantici fra il visto e non visto. Certo, svelare troppo incrina l’incanto. È anche questo un criterio descrittivo di chi parla e scrive di film.

E l’opera cui accennato è un un film ben diretto da Robert Eugen Popa, chi conosce le sue opere precedenti sa che gioca spesso sul filo della ironia e del surreale, un Becket più sarcastico, se possibile. E fa muovere bene gli attori, ben inquadrati, in un cast equilibrato: interpreti credibili e donne appariscenti ben adeguate alle situazioni: Maia Morgenstern è brillante ed intensa. Il protagonista si ricuce il ruolo fra lo stralunato e l’intraprendente, in situazioni immaginifiche e vagamente surreali.

Robert Popa muove con precise inquadrature la macchina da presa, è regista in un certo senso innovativo, scrive una sceneggiatura che non disdegna citazioni colte, magari dal latino, sua base di studio, appassionato com’è di classici e della nostra lingua e cultura che arditamente coniuga con visioni moderne.

Il film potrebbe ambire, in uno slancio di lungimiranza produttiva, ad una versione più lunga, proprio per consentirne una congrua ed adeguata circolazione distributiva in circuiti importanti, a partire dai Festival internazionali.

Sovviene un verso di William Blake:

“L’immaginazione non è uno stato mentale: è l’esistenza umana stessa.”