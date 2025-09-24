La cittadinanza a Mel Gibson….e il profetico Andrisani

“Stiamo lavorando per dare la cittadinanza onoraria a Mel Gibson” ha annunciato qualche giorno fa il Sindaco di Matera….ma c’è chi ci aveva pensato ben tre lustri fa a rendere onore all’attore, produttore e regista statunitense. Quando nessuno ci pensava lontanamente…..ci fu chi si immaginò, scrisse e realizzò un vero e proprio altarino, una edicola votiva nei Sassi, con la sua effige. E ci sono le prove. A recuperarle e ricordarcele è stato proprio l’autore di questo primo gesto di devozione all’artista d’oltre oceano, ovvero, il nostro l’attore, autore e regista, Antonio Andrisani. Ecco come le ha rese pubbliche e riportate nuovamente alla attenzione delle nostre labili memorie: “MEL GIBSON sta per ricevere la cittadinanza onoraria, ma noi, in tempi non sospetti, abbiamo fatto molto di più. SE NON CI CREDETE, GUARDATE. Ho scritto questa scena di Sassiwood 15 anni fa. Gli artisti sono profetici, abbiate cura di loro, se potete.” Guardare per credere:

Ricordiamo che SASSIWOOD, uscito nel 2020, è un lungometraggio di cui Andrisani è sceneggiatore, attore, nonché regista insieme a Vito Cea. Una commedia che si dipana in una “Matera che da “vergogna” nazionale, come fu definita da Togliatti nel 1948, a Capitale Europea della Cultura del 2019.” Con i “Sassi ” che “da scenario contadino di miseria” divengono appetibili “location per grandi produzioni cinematografiche.” Ed in questo contesto e contraddizioni tra passato “tra Arte e industria, tra identità e globalizzazione, tra sviluppo reale e illusioni, si sviluppano le esistenze, a tratti grottesche, dei protagonisti del Film. Tutti legati al mondo o al sogno del Cinema, tutti alla ricerca di qualcosa o di se stessi. Tutti in marcia, nella stessa giornata, verso il proprio destino.” Un film che è stato anche un omaggio al poeta tursitano Albino Pierro e a cui è stato assegnato il Globo d’Oro, come miglior cortometraggio dalla stampa estera, nel 2014.