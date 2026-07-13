La 27^ edizione del Lucania Film Festival, dal 2 al 9 agosto 2026, tra Pisticci, Matera e Tolve

“Raccontare la realtà, quella al margine, e dare spazio alle voci degli invisibili per meglio leggere la complessitá del presente e anticipare i cambiamenti futuri: questa la vocazione del Lucania Film Festival confermata ancor di piú dall’imminente 27ª edizione che di nuovo fará di Pisticci una Babilonia internazionale, luogo di incontro e dialogo tra culture, linguaggi e visioni diversi, e che troveranno grazie al cinema una sintesi creativa e inclusiva.” Lo si legge in una nota degli organizzatori in cui si spiega che “Tema di quest’anno è “Il senso di colpa”, un sentimento universale, sia esso intimo o collettivo, che attraverserà l’intero programma, dal cinema alle arti performative, per interrogare il nostro tempo sulle sue responsabilità e contraddizioni. Un’importante novità che porta con sé l’edizione 2026 riguarda la guida della direzione artistica: al timone ci sará come di consueto Rocco Calandriello, affiancato dalla regista Hana Makhmalbaf e, questa volta, anche dall’attrice Marianna Fontana. Dopo il percorso delle CinePasseggiate, realizzato con FAI Basilicata, APT Basilicata, Lucana Film Commission e Slow Food, che ha coinvolto centinaia di partecipanti alla scoperta del territorio nostrano attraverso il cinema, l’anteprima del festival verrá affidata domenica 2 agosto al tradizionale concerto all’alba, alla foce del Cavone sul Mar Ionio, con gli artisti Liron Meyuhas (da Israele) e Arezoo (dall’Iran): un simbolico saluto al Mediterraneo, da sempre perno geografico, culturale e politico per la programmazione della rassegna. Il 3 agosto, a Matera, sarà presentata la prima assoluta della walking performance “I grandi funerali del Mediterraneo”, progetto finanziato dalla Fondazione Anna Lindh nell’ambito della call per Matera Capitale Mediterranea del Dialogo e della Cultura 2026 e con il patrocinio della Città di Matera e della Fondazione MAtera- BAsilicata 2019: un percorso narrativo nel cuore dei Sassi dedicato ad Hassan Al-Wazzan (detto Leone l’Africano), Sayed Darwish e Samia Yusuf Omar, ed accompagnato dalle performance musicali di Nancy Mounir (dall’Egitto), Reda Zine (dal Marocco) e Rocco Mentissi. Il 4 agosto si dà il via a un altro momento cruciale di questa edizione, ossia il programma LFF OFF International con il Metro Manila Film Festival, accogliendo una delegazione istituzionale e cinematografica delle Filippine. Per l’occasione, a Tolve, verrà proiettato alla presenza dei protagonisti “I’m Perfect”, pluripremiato film interpretato da giovani attori con disabilità. La stessa giornata sarà dedicata anche all’International Network Saint Rocco, la prima rete internazionale dei Comuni devoti a San Rocco, simbolicamente proclamato Protettore del cinema, con la partecipazione di autorità civili, religiose e istituzionali; in collaborazione con Associazione musicale e culturale “Francesco Mentissi” – Banda di Tolve e sotto il patrocinio della Città di Tolve. La kermesse entrerà nel vivo a Pisticci mercoledì 5 agosto con l’inizio di School of Festival, la nuova sezione dedicata al mondo scolastico e incentrata sul programma CIPS; a seguire la presentazione ufficiale del programma che vede un calendario fitto di appuntamenti e ospiti, con la straordinaria partecipazione di 45 registi in competizione, selezionati tra le oltre 3.500 opere visionate per le sezioni internazionali e nazionali.

Ad inaugurare il ciclo di talk sarà l’attrice Maria Chiara Giannetta, in quanto testimonial dell’accessibilità grazie al suo impegno nella serie tv “Blanca”. La giornata, infatti, segnerà l’avvio del programma sul tema dell’accessibilitá al mondo dell’audiovisivo con laboratori, audiodescrizioni, visite culturali inclusive e attività dedicate alle persone cieche e ipovedenti. Tra gli eventi speciali figurano la proiezione di “Persepolis”, presentata con ospiti iraniani e in una versione audiodescritta promossa da Artis per persone con disabilitá visiva, e a seguire il reading dell’attrice italo-palestinese, Dalal Suleiman, accompagnata dalla musicista egiziana, Nancy Mounir. Gli incontri dei giorni successivi vedranno come protagonisti, tra gli altri, il regista Alessandro Cassigoli, il regista algerino Karim Traida, l’attore Fortunato Cerlino e il cineasta Marco Tullio Giordana, che da tempo si sottrae a red carpet, interviste e mondanitá. Il 6 agosto si aprirà il nuovo ciclo di incontri professionali delle Matinée lucane, workshop dedicati al dialogo tra cinema, università e impresa, ospitati nella prestigiosa cornice di Essenza – Museo d’Impresa Amaro Lucano 1894. In questa sede verrá presentata la prima edizione del Premio nazionale per le tesi di laurea sul cinema nel Mezzogiorno, promosso in collaborazione con le Film Commission di Basilicata, Puglia, Campania e Calabria e con le Università degli Studi della Basilicata, di Salerno, del Salento e della Calabria. Le Matinée, inoltre, ospiteranno altri incontri professionali come quello rivolto alle politiche di sviluppo del settore audiovisivo, con la partecipazione del Ministero della Cultura e di Bruno Zambardino, Referente Affari Ue, Piano Cinema per la Scuola e Italy for movies, insieme a rappresentanti delle istituzioni scolastiche.”

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