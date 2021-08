Non ci eravamo fatti molte illusioni. Ma una prima a Matera sull’ultimo film dedicato alle gesta dell’agente di Sua Maestà britannica, nato dalla penna di Jan Fleming, sarebbe stato un bel lancio…per la nostra offerta turistica. Dovremo attendere la normale programmazione in sala del 30 settembre, come accadrà in altre cinema italiani, per vederlo. Tra un mese esatto, comunque, il 25° film della serie dedicata a James Bond ” No time to die” , girato anche a Matera prima che la pandemia da virus a corona facesse slittare i tempi di promozione e di incassi…, sarà proiettato in prima internazionale a Londra, naturalmente, presso la Royal Albert Hall e al 17° festival del cinema di Zurigo. Per la rassegna svizzera è un colpaccio . Il direttore artistico Christian Jungen, nell’evidenziare che per la prima volta un film di Bond sia stato selezionato ufficialmente per un festival, ha ricordato come abbia ”lottato per mesi per ottenere la prima, negoziando tutti i dettagli con la Universal, la società di distribuzione”. E di pari passo al lancio del film il merchandising farà sentire il suo peso, insieme ai tour operators internazionali sui luoghi di ” No time to die”, alcuni rimasti intatti altri cambiati in corso d’opera (purtroppo) come accaduto a Matera per Murgia Timone, con una prospettiva diversa dalla balconata Pascoli dove era stato realizzato l’hotel Balcony build da mille e una notte per 007 e la sua compagna…

Appassionati e turisti ripagati, comunque, dalle tante scorribande ammirate nei rioni Sassi e in centro con gli inseguimenti al volante della iconica Aston Martin DB5.



E proprio il rombo di quell’auto ( nel 2020 sono uscite due versioni tribute la Superleggera DBS e la Aston Martin Vantage) ha contrassegnato un po’ tutti i film della serie. Certo rivedere al volante l’attore Craig per un bagno di folla dalle nostre parti non sarebbe male. Del resto aveva alloggiato a Palazzo Gattini, dove si era trovato bene e aveva promesso di tornare. Chissà… Matera,intanto, pensa. C’è un mese per la proiezione nelle sale materane. Fuori idee e progetti promozionali.



TRAMA NO TIME TO DIE

No Time To Die, film diretto da Cary Fukunaga, racconta di come l’agente 007 James Bond (Daniel Craig), ormai ritirato dal servizio, viva un’esistenza tranquilla in Giamaica, lontano dalle avventure e i pericoli che hanno contornato la sua carriera da spia. Questa sua serenità e pace dei sensi, però, dura davvero poco, perché viene disturbata improvvisamente dalla comparsa di Felix Leither (Jeffrey Wright), un vecchio amico di James che lavorava insieme a lui per la CIA. L’uomo si è messo in contatto con Bond per un motivo ben preciso, ovvero chiedergli aiuto per una missione: liberare uno scienziato rapito.

Ma l’impresa si rivela più delicata e rischiosa del previsto, la ricerca dei sequestratori, infatti, porterà lo 007 sulle tracce di un supercattivo in possesso di una nuova tecnologia che potrebbe mettere a serio rischio il pianeta.

LA SCHEDA

Data di uscita:

30 settembre 2021

Genere:

Azione, Avventura, Thriller

Anno:

2021

Regia:

Cary Fukunaga

Attori:

Daniel Craig, Ralph Fiennes, Rami Malek, Léa Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Dali Benssalah, Ana de Armas, Billy Magnussen, David Dencik, Lashana Lynch

Paese:

USA, Gran Bretagna

Durata:

163 min

Distribuzione:

Universal Pictures

Sceneggiatura:

Neal Purvis, Robert Wade, Scott Z. Burns, Cary Fukunaga, Phoebe Waller-Bridge

Fotografia:

Linus Sandgren

Montaggio:

Tom Cross, Elliot Graham

Musiche:

Hans Zimmer

Produzione:

Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Eon Productions, Danjaq