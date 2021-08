Quando si lavora nell’industria delle vacanze nulla va affidato al caso. Servono organizzazione, programmazione, credibilità, affidabilità e creatività. Altrimenti meglio non impegnarsi in situazioni da mezze e magre figure, che possono procurare un effetto boomerang. La considerazione a un mese dal lancio, il 28 settembre, della prima a Londra e a Zurigo di ‘ No time to die”, il 25° film della serie di 007, e nelle sale italiane a partire dal 30, non consente effettivamente di fare granchè. I protagonisti difficilmente si muovono. Forse i produttori. Ma con le presenze servono progetti e qualità e, solito problema, senza cultura di impresa e figure in grado di pensare per bene e organizzare si puo’ portare un sosia del protagonista del film Daniel Craig (non ridete, altrove lo hanno fatto) o far transitare alcune Aston Martin, visto che la vettura inglese ha incantato e non poco cinefili di oltre mezzo secolo e gli appassionati di auto d’epoca. ”Qualcosa accadrà” ci hanno detto in giro. Ma servono certezze. L’unica è la presenza del film nelle sale materane. Antonio Serravezza, che esprime rammarico, per una prima che non è arrivata per i motivi detti prima ritorna sul rombo della accessoriata auto di James Bond. Altrove, siamo in Sardegna, la scorsa settimana a Porto Cervo tre hotel del luogo (Cala di Volpe, Romazzino e Pevero Golf club) hanno accolto il brand Aston Martin, sinonimi di lusso, avventura come quelle regalata dell’artista di sua maestà Britannica in tanti film . L’iniziativa, che rientrava tra gli eventi internazionali di ”Mission X” ( marketing, brand e cinema a braccetto) ha consentito, di apprezzare modelli d’epoca, e quelli recenti fino a un test drive sul ” DBX” il primo modello di Suv della Aston Martin. Il risultato a livello di promozione, anticipata e post, per Porto Cervo e per la casa inglese di Gaydon nel Warwickshire, ve lo lasciamo immaginare, in termine di fatturato e future presenze.



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Se siamo delusi? Un po’ sì non possiamo nasconderlo, forse chi ha autorizzato le riprese del film doveva inserire una clausola che prevedesse la visione della prima oltre che a Londra e Zurigo anche a Matera. Ormai non ci può restare l’amaro in bocca e attendere il 30 settembre per vedere la pellicola dell’ultimo 007 per passione o per rivedere le scene delle Aston Martin che si rincorrono e fanno stridere le gomme sulle chianche della vecchia Matera. Certo, la prossima volta, come si dice in matarres “jopr l’ucchij” prima di firmare una autorizzazione per girare una pellicola importante a livello internazionale. Di positivo, concretamente, sono stati gli investimenti fatti con le nostre aziende locali che hanno collaborato per la realizzazione di molte scene e per altre attività di ricezione e ristorazione.

Comunque non tutto e’ perduto se lo vogliamo. Io ho pensato che per il 30 settembre per l’uscita nelle sale cinematografiche della pellicola ‘No time to Die” si potrebbe chiedere di organizzare una mostra mondiale di tutte le Aston Martin utilizzate in tutte le pellicole girate nella serie di James Bond detto ‘007’.



E’ di avant’ieri la notizia che prima Aston Martin DB5 del famoso Goldfinger, icona della cinematografia di tutti i tempi sparita nel nulla nel lontano 1997 dall’hangar privato dell’imprenditore Anthony Pugliese a Miami in Florida e’ stata probabilmente ritrovata in uno dei ricchi paesi del Golfo Persico. Sarebbe uno scoop mondiale che farebbe giungere nella Capitale europea della cultura i più facoltosi paperoni del mondo e estimatori di auto d’epoca. Non e’ facile ma si può tentare anche perché sarebbe uno stimolo per attirare maggiori spettatori a visionare la nuova pellicola che a causa della pandemia ha subito un anno di ritardo nella sua uscita nelle sale cinematografiche del mondo.