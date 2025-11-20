Ispirato a Woody Allen libro di Anna sul cinema internazionale?

E la conferma che ha voglia di mettersi a lavorare in quella direzione è venuta dal ‘corposo’ libro ” Tutto Woody Allen” di Enrico Giacovelli, che Anna Giammetta ha visionato alla libreria Mondadori Store di Matera, dove si era recata per firmare una copia del suo libro ‘Come in un film”(Altrimedia edizioni) all’attore e regista Antonio Andrisani. Anna, ricordiamo, https://giornalemio.it/cinema/ciak-anna-gia-gira-con-il-libro-del-cinema-da-visitare-e-gustare/ sarà a dicembre 2025 a New York e non è escluso che possa incontrare il geniale regista americano.



Del resto il libro a lui dedicato contiene spunti interessanti per legare Stati Uniti e Italia, a cominciare dal grande amatore Rodolfo ”Rudy” Valentino originario di Castellaneta ( Taranto) passando per attori e attrici, musicisti, stilisti, curatori di effetti speciali ecc che hanno partecipato a kolossal o a film di successo che hanno concorso o ottenuto degli Oscar. E qui l’elenco passa per Hollywood, Cinecittà fino a Matera. Ad Anna il compito di cogliere anche questa opportunità. Non sarà facile. Ma il mondo del cinema l’ha conquistata e quel libro, tra i tanti sul cinema internazionale, tirato fuori dal titolare della libreria Antonio Sacco e un buon viatico per un altro colpo di ”Ciak!”. E a quanto pare l’omaggio dei colleghi e amici di Giornalemio.it sta portando fortuna. Il 28 novembre, per la cronaca, Anna presenterà il libro ”Come in un film” a Tricarico e il 6 a Matera.

