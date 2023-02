Iran e Cinema. Immagini di una rivoluzione

Il fuoco cova sempre sotto la cenere in Iran . A confermarlo i recenti episodi di cronaca, tra proteste e dura repressione lo hanno confermato.Anche il cinema è in trincea, come abbiamo visto per la mobilitazione internazionale a sostegno di Taraneh Alidousti, arrestata per “aver sostenuto gruppi controrivoluzionari”, e poi liberate per cauzioni. La rassegna in corso a Roma su ‘’Immagini di una rivoluzione’’ come ci segnala Armando Lostaglio, è un esempio della vivacità di un settore che ha tanto da dire e far riflettere. Ma tocca alla Comunità internazionale, come sta facendo per la guerra tra Ucraina e Russia, sostenere quella voglia di libertà e di espressione che permea il cinema iraniano. Da Roma un messaggio preciso in attesa di un altro appuntamento. Quello dell’11 febbraio, sempre nella Capitale, a sostegno del leader curdo Abdullah Ocalan, https://giornalemio.it/politica/liberta-per-ocalan-pace-in-kurdistan-manifestazione-nazionale-a-roma-l11-febbraio/ ,ristretto nelle carceri turche.



Roma celebra il nuovo Cinema Iraniano.

Ha preso il via presso il Nuovo Teatro Ateneo il 31 gennaio scorso, a partire dalle ore 15.00, e si conclude il 2 febbraio via la rassegna di cinema iraniano contemporaneo “Immagini di una rivoluzione”, con la presentazione di 11 opere tra lungometraggi, documentari e cortometraggi di registe e registi iraniani che operano sia in Iran che nella diaspora.

L’evento è stato allestito dal Dipartimento Istituto italiano di studi orientali della Sapienza, in collaborazione con I-noor, ente organizzatore del “Nostalgia Film Festival” (Milano, 16-18 settembre 2022), primo festival dedicato esclusivamente al cinema iraniano in Italia, fondato da Persepolis e da CineClub “Vittorio De Sica” –Cinit (in Basilicata).

La rassegna è stata aperta dai saluti della rettrice Antonella Polimeni, della preside della Facoltà di Lettere e filosofia Arianna Punzi e del direttore del Dipartimento Istituto italiano di studi orientali – Iso Franco D’Agostino. Un contributo essenziale alla manifestazione è profuso dal regista iraniano Amir Kaveh promotore del Nostalgia Film Festival che chiuderà la rassegna con il suo ultimo film “Le onde tenui del mare amico” (75’, 2021).

La società iraniana ha mostrato in questi ultimi mesi un forte desiderio di trasformazione, con la mobilitazione spontanea di grandi masse che chiedono a gran voce un futuro diverso da quello che viene loro oggi proposto. Iniziato dalle donne, questo movimento con l’andare del tempo ha visto l’apporto di ogni strato della società, indipendentemente dal genere, dall’età, dalla condizione economica, e dall’identità politica o culturale.

Il cinema, con la sua straordinaria capacità di raccontare la vita nel suo trascorrere quotidiano, con le sue voci e i suoi suoni, ci sembra il veicolo migliore per parlare dell’Iran, delle sue molteplici antichissime tradizioni, della complessità della sua società in bilico tra tradizione e desiderio appassionato di cambiamento.