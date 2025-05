Incontro Bergonzoni-LFC-Ente Parco Murgia, per un accordo per favorire produzioni

“Il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni ieri ha incontrato la Presidente di Lucana Film Commission, Margherita Gina Romaniello, il Presidente dell’Ente Parco della Murgia Materana, Giovanni Mianulli e alcuni rappresentanti delle tre produzioni esecutive che dal prossimo mese avranno come location dei loro set il territorio lucano: Panorama Film (il film “The Resurrection of the Christ” con Mel Gibson), Lupin Film (seconda stagione della serie “The Saints”) e Film Production Consultant (sesta stagione di una delle serie televisive più viste al mondo il cui titolo sarà annunciato il prossimo 8 giugno).” Lo si apprende da una nota in cui si specifica che “Obiettivo dell’incontro, rafforzare forme di collaborazione tra istituzioni e produzioni esecutive per snellire le procedure autorizzatorie, ma anche per verificare eventuali semplificazioni amministrative per l’accesso ai fondi, per reperire in loco la disponibilità di maestranze specializzate, per attivare ulteriori corsi di formazione professionale per rispondere ai fabbisogni delle produzioni cinematografiche che scelgono questi territori. Su impulso del Sottosegretario Borgonzoni sarà siglato un accordo tra la Lucana film Commission e l’Ente Parco Murgia che andrà proprio in questa direzione.” “Fare sinergia ed attivare collaborazioni tra le istituzioni è una buona pratica – ha sottolineato la Senatrice Borgonzoni – per rendere ancora più attrattivo il nostro Paese che, per bellezza paesaggistica e professionalità delle maestranze fa sempre più da richiamo al cinema mondiale”. “Si è trattato di un incontro per noi molto importante” hanno commentato Romaniello e Mianulli, che hanno proseguito: “Ringraziamo il Sottosegretario Borgonzoni per aver promosso l’incontro con le tre produzioni esecutive cinematografiche che a partire da giugno e fino ai primi mesi del 2026 saranno a Matera, consapevoli che la collaborazione istituzionale dia sempre certezze a quanti scelgono i nostri territori per la produzione cinematografica. La Basilicata, ed in particolare Matera, sta diventando sempre più location cinematografica. In aumento, infatti, il numero di registi di fama internazionale e di produzioni cinematografiche che restano affascinati dalla bellezza naturale di questi luoghi”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.