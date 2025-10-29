Incontro al Comune con la produzione del nuovo film di Mel Gibson a Matera. Riprese agli inizi del 2026.

Si è svolto ieri, un incontro preliminare tra l’Amministrazione comunale di Matera, i rappresentanti della produzione del nuovo film di Mel Gibson e la Lucana Film Commission. Lo riferisce una nota in cui si spiega che “L’appuntamento ha segnato un primo momento di confronto operativo in vista dell’avvio delle riprese, che si terranno nei primi mesi del 2026 anche nella città dei Sassi. Durante la riunione, sono stati affrontati temi legati agli aspetti logistici e organizzativi, con particolare attenzione alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico, nonché al coinvolgimento degli operatori, delle maestranze e delle professionalità locali nel progetto cinematografico. L’Amministrazione comunale ha ribadito la piena disponibilità a collaborare con la produzione e con la Film Commission affinché il set cinematografico si integri al meglio con il tessuto urbano e sociale della città. “Il ritorno di Mel Gibson a Matera era atteso da tempo – ha dichiarato il Sindaco Antonio Nicoletti -. Una soddisfazione particolare nell’accogliere il genio creativo di chi, con la Passione di Cristo, ha lanciato per primo questa città nel cinema mondiale contemporaneo. L’amministrazione sarà al fianco della produzione per garantire che ogni fase si svolga nel rispetto dei luoghi e della comunità materana”. “La presenza di una produzione di questo livello conferma la capacità attrattiva della Basilicata e di Matera come set cinematografico di rilievo internazionale – ha aggiunto la presidente della Lucana Film Commission Margherita Romaniello -. Stiamo lavorando per offrire alla produzione il massimo supporto tecnico e organizzativo”. Le parti si sono quindi impegnate a proseguire i lavori nelle prossime settimane, affinchè si definisca nel dettaglio il programma delle attività e le modalità di collaborazione in vista dell’avvio delle riprese.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.