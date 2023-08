In rete il trailer di “The book of Clarence”, il colossal biblico girato a Matera

Uscirà nelle sale il 12 gennaio 2024 il colossal biblico americano dal titolo definitivo “The book of Clarence”. La pellicola, inizialmente indicata come “Pins and Needles”, è diretto dal regista Jeymes Samuel ed è stato girato in parte a Matera lo scorso inverno, con non poche polemiche per il disagio che ne è derivato per gli abitanti degli antichi rioni cittadini (https://giornalemio.it/politica/a-2-mesi-dal-set-pins-needles-bilancio-benefici-danni-in-riparazione-per-la-citta/). Protagonista il candidato agli Oscar LaKeith Stanfield insieme a un cast stellare del calibro di Omar Sy, Benedict Cumberbatch e James McAvoy. Per il momento è stato diffuso in rete il primo trailer del film che potete vedere qui sotto, con ben evidente e riconoscibile lo sfondo dei Sassi:

Dalle poche immagini si comprende che The Book of Clarence non è il tipico film sulla figura di Gesù ma sembra rsulterà piuttosto irriverente.



La storia è ambientata nel 33 d.C. e racconta di un uomo di Gerusalemme -per l’appunto chiamato Clarence- che nel mentre si trova a un bivio della propria vita, non avendo nulla di concreto in cui credere, incontra Gesù e ne rimane affascinato. Da qui, pensando di poterne eguagliare capacità e di compiere come lui miracoli, curare malattie e diffondere la parola di Dio, Clarence intraprende un suo improbabile viaggio nel tentativo di diventare proprio un Messia alternativo.