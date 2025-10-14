Immaaa? Ma non è pericoloso stare sul cornicione… del Palazzo di Giustizia ?

Prova di coraggio o da vertigini? E perché quella scena davanti al cornicione dell’orologio che campeggia sul Palazzo dell’Annunziata, che fino a 50 anni fa all’incirca aveva ospitato il Palazzo di Giustizia, oltre alla scuola media Torraca e a pianterreno uffici (come quello dell’Apt) e negozi di vario tipo? Se lo sono chiesti in tanti che si sono trovati a transitare per piazza Vittorio Veneto, dove si stavano girando alcune sequenze della quarta serie della fiction di RaiUno sull’arrembante sostituto procuratore della Repubblica Imma Tataranni. Tanti interrogativi, visto che non conosciamo la sceneggiatura, sul perché di quella scena che in alto…può significare tante cose: un allarme bomba,le minacce di uno sconsiderato o una delusione troppo grande da indurre a un gesto estremo. Pazienza. Occorrerà attendere, ed è giusto che sia così, la primavera del 2026. Fino al 17 ottobre le ultime riprese della fiction nella Città dei Sassi https://giornalemio.it/cinema/imma-tataranni-5-senza-il-bel-maresciallo-calogiuri-e-la-scalera-verso-laddio/ che ha riscosso successo, anche con le repliche di episodi apprezzati dal pubblico.