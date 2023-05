Imma: velocee…senno’ arrivano ”u’ fascnedd”

Per alcuni è un film ‘già visto’ per tanti è una conferma che le storie tratte dai libri della scrittrice Mariolina Venezia non fanno che bene per promuovere Matera, la Basilicata e tirare fuori i tanti chiaroscuri di una regione che non è certo la ” bella addormentata nel bosco”. Perchè qui silenzi, gesti, detto e non detto, hanno un significato particolare che va tirato fuori. E per questo che la fiction, diretta da Francesco Amato, offre più di uno spunto di riflessione per rivedere quello che Imma Tataranni, l’arrembante sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera nella Fiction di Rai uno, ha fatto per venire a capo dell’ennesimo caso di omicidio. Una conferma nella replica della quinta puntata della seconda serie che evidenzia, tra colpi di intuito, fiuto, i ricorrenti attacchi di cuore scatenati puntualmente dal marito Pietro, toccato negli affetti e nelle aspirazioni di carriera, e dalla ricorrente attrazione del giovane maresciallo Ippazio Caligiuri.



E la quinta puntata, trasmessa martedì 2 maggio, che avevamo recensito il 28 settembre 2022 https://giornalemio.it/cinema/imma-a-colpi-di-cuore-sono-cose-che-arricapitano/ ha proposto, sull’onda dei ricordi, un rapporto mai troncato tra la capitale dei meridionali negli anni Sessanta, Torino, Matera, Montescaglioso e altri centri legati ai viaggi della speranza.



Spazio alle tradizioni, con i riti montesi del giovedì e del venerdì Santo, alle tavolate ( a capotavola Antonio Montemurro) con i piatti tipici della cucina materana, alle crisi e agli esperimenti di coppia allargata. Famiglia ma anche casa e quella di Imma e Pietro, in piazza San Giovanni, è di quelle che protagonisti, materani, e turisti guardano con simpatia, identitaria della Matera del passato e con un simbolo – quell’albero di carrubo- che continua a produrre frutti. Sono ”u’ fascnedd”, che in dialetto fanno rima con mazzate o, se preferite, con una sonora lezione tra un ” Velocee” e un ” Di luss” , gesti e occhiate di chi la sa lunga …interpretati magistralmente da Valeria Scalera. Merito di una maestra delle tradizioni materane, che è Lia Trivisani. Attendiamo la terza serie, le riprese stanno per terminare, per sapere cosa ha imparato la magistrata materana dalla scuola del vicinato e all’ombra dell’albero du fascnedd…