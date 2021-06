Il regista Francesco Amato che mostra un ” Cinque”, le dita di una mano, per la prima puntata della fiction di Rai Uno ” Imma Tataranni 2 sostituto Procuratore” e l’attrice Vanessa Scalera, nel ruolo del dinamico magistrato materano, che annuisce, sorride e scommette …che sarà un successo. E’ l’immagine simbolo di un cast che continua a lavorare sodo da marzo a oggi a Matera e dalla prossima settimana a Viggiano sul monte Volturino, prima di montare le otto puntate che saranno trasmesse in tv probabilmente entro la fine dell’anno. Ma non è escluso che si metta in cantiere una terza serie della fiction, ispirata ai lavori della scrittrice lucana Mariolina Venezia. Magari con un incentivo in più per la produzione se potrà girare qui (adesso lo ha fatto a Roma) anche gli interni. Ci sono i presupposti per farlo, con risorse da individuare tra Pnrr, Recovery fund e altro ma con i tempi che non sono dietro l’angolo…



Il Sindaco, Domenico Bennardi, comunque, è fiducioso anche in relazione alla collaborazione avviata con la Lucania Film commission e a quello che la Regione Basilicata vorrà e potrà fare. Da vedere e sondare, visto che occorre concretizzare il progetto della sezione staccata del Cento di cinematografia. Sono le indicazioni di ‘rilievo’ emerse nel corso della lunga conferenza stampa, moderata dal collega Eustachio Follia, svoltasi in alcuni locali del santuario di Picciano, dove la produzione ha ambientato scene con la casa di riposo ” La Fiorita”. E qui al Santuario il priore Padre Donato Giordano, ha accolto tutti con l’auspicio di un futuro di successi.



Dopo Matera,infatti, dove si sta girando dal marzo scorso tra i rioni Sassi e il centro storico, e con alcune sequenze girate a Montescaglioso, Irsina e Alianello, dalla prossima settimana e per alcuni giorni la fiction ” Imma Tataranni 2.” si trasferirà sul Monte Volturino . Qui a una altezza di 1800 metri, saranno girate scene della transumanza e dei tratturi che vedranno impegnati i protagonisti della fiction. La produzione, in otto puntate, sarà trasmessa su Rai Uno entro la fine del 2021. L’auspicio è che la fiction,co prodotta da Rai Fiction – ITV Movie, e ispirata ai libri della scrittrice lucana Mariolina Venezia, ripeta lo stesso successo della prima serie, che è stata venduta anche all’estero, hanno rimarcato il regista Francesco Amato, il vicedirettore editoriale di Rai fiction Francesco Nardella , i produttori Beppe Caschetto e Anastasia Michelangeli. Il regista Amato, che ha rimarcato il ruolo di Matera ” una città in piena evoluzione negli 20 anni” ha auspicato che le produzioni, oltre alle professionalità trovate in loco, possano poter girare in loco anche gli interni, in modo da recuperare tempo. Richiesta supportata anche dall’attore materano Nando Irene, nella fiction il maresciallo ” Lamacchia” dei Carabinieri” , preso dalla commozione per quello che i Sassi e l’habitat rupestre sono diventati negli anni. Con la nascita di eventi , come il Matera film festival, e del quale Irene è direttore artistico. Argomento sul quale il sindaco Domenico Bennardi ha assicurato interesse e impegno ” a fare di più e oltre il basta poco” venuto da altri interventi.



E il primo cittadino ha evidenziato volontà a investire maggiormente nell’industria creativa, della quale il cinema è una componente importante. Del resto ,3la fiction ha prodotto un investimento di oltre 1 milione di euro con ricadute positive sull’economia locale e per la promozione del territorio. Aspetti ripresi con ottica diversa dall’assessore alla Cultura, Tiziana D’Oppido, che ha tanti parenti dal cognome Tataranni e quindi potenziali parenti del noto pm Imma, dal vice direttore editoriale di Rai Fiction, Francesco Nardlella, dai produttori Beppe Caschetto e Anastasia Michelagnoli, dal regista Francesco Amato, dalla scrittrice Mariolina Venezia e dalla dirigente comunale del settore cinema avvocato Enrica Onorati, che da giovane aveva coltivato il sogno nel cassetto di frequentare una scuola di recitazione.



E poi alcuni tra i protagonisti del cast composto dagli attori Vanessa Scalera che interpreta Imma Tataranni, Alessio Lapice nel ruolo del Maresciallo Ippazio Caligiuri, Dora Romano che interpreta la mamma di Pietro (Massimiliano Gallo) e dunque la suocera di Imma Tataranni, Alice Azzariti che interpreta Valentina, la figlia di Imma Tataranni, il materano Nando Irene nella parte del Maresciallo Lamacchia, il materano Carlo De Ruggieri che interpreta il dottor Taccardi, l’attore Piergiorgio Bellocchio, senza dimenticare Dino Paradiso e, di recente, Justine Matthera.

Tanti gli spunti dai loro interventi e con alcun siparietti, che avrebbero meritato di finire – come è stato annunciato- di finire nel dietro le quinte o backstage che sarà trasmesso su RaiPlay, immaginiamo a ridosso del lancio della nuova serie. Per farla breve Alessio Lapice non si è sbilanciato sull’amore per il Pm Imma Tataranni, pronunciandosi favorevolmente per Vanessa Scalera. E quest’ultima, che ha ringraziato la preziosa trainer materana Lia Trivisani come ha fatto anche il regista Franco Amato, ha evidenziato il crescente rapporto con Matera quasi da diventare importante come la Protettrice Maria Santissima della Bruna. Un rapporto cresciuto notevolmente nella due stagioni della fiction



“Nella prima serie -ha detto- ero una perfetta sconosciuta, con la seconda battezzo i bambini, per molti materani sono la Madonna della Bruna, una influencer, diciamo la Chiara Ferragni di Matera. Battute a parte, è cambiato il rapporto con Matera, la conosco meglio. Il primo anno abbiamo girato 2 mesi, quest’anno 3, quindi mi sento una di voi. E devo ringraziare anche per questa serie Lia Trevisani, che è la mia coach e quella di tutti gli attori che arrivano sul set. E’ il suono che ogni giorno sento, lei mi manda i vocali e io ogni giorno li studio e tento di imitare il suo suono. Io spero che anche questa serie piaccia come è piaciuta la prima, noi ci stiamo mettendo tutta la passione e l’impegno del primo anno, forse anche di più”. Dato importante è la crescita di tutti gli attori e questo potrà essere un trampolino di lancio, magari per produzioni più importanti. Sopratutto se ” Imma Tataranni 2” bisserà il successo della prima serie, con i produttori e il vicedirettore di rai Fiction pronti a promuovere le potenzialità della fiction. Serviranno un pizzico di fortuna e la benedizione della Madonna Bruna, accanto a quella della ”santa” sul campo Vanessa Scalera, la cui immagine – come ha detto la responsabile dell’Ufficio Cinema Anna Giammetta, citando il suggerimento di un cittadino- vorrebbero tenere in ogni casa. Ciak! A devozione…E al regista Geo Coretti di Blu Video, il compito di radunare nuovi fedeli.



Uno spunto per la scrittrice Mariolina Venezia, sempre al lavoro… nel solco di Imma e della Basilicata, considerata regione difficile, ma che continua ad affrontare grandi sfide. E di tempo ne è passato dal prima lavoro di storia grottolese ” Mille anni che sono qui”, che avrebbe meritato per contenuti e narrazione una trasposizione cinematografica. Restano i personaggi, la gente di Basilicata, seguite da personaggi originali, ma naturali, di donne combattenti come Imma Tataranni. Naturalmente Mariolina Venezia non ha detto a chi si sia ispirata per quel personaggio, alto uno sputo e più e che va ovunque sui tacchi e si sbriga con un ”Veloceeee!”… Ha ribadito ancora una volta di essersi ispirata agli uomini e alle donne dei rioni Sassi, che come tante piante hanno tanta forza per radicarsi e andare avanti. Capatost, testardi. Proprio come l’intraprendente sostituto procuratore della Repubblica, che non si arrende mai fino a far trionfare la giustizia, anche in famiglia.

LE RICADUTE ECONOMICHE : LA NOTA DEL SINDACO COMUNICATO STAMPA

FICTION “IMMA TATARANNI”, IMPATTI DIRETTI PER 1,2 MILIONI DI EURO

Stamattina la conferenza stampa con amministratori, produzione e attori della serie televisiva di Rai Uno

Le ricadute sul territorio della produzione della fiction di Rai Uno “Imma Tataranni – sostituto procuratore”, sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa che si è svolta questa mattina a Matera presso il santuario di Picciano, uno dei luoghi che ha fatto da quinta alla seconda stagione della fortunata serie televisiva ispirata ai romanzi della scrittrice Mariolina Venezia.

Le stime, non ancora definitive, della cosiddetta “spesa sul territorio” sono state illustrate dal sindaco, Domenico Bennardi.

L’impatto diretto è stato di 1 milione e 200 mila euro complessivi così distribuiti nelle principali voci di spesa: 300 mila euro i costi per il reparto produzione, tecnici e maestranze; per gli attori secondari (240 presenze), il costo è stato di 44 mila euro; circa 25 mila euro sono stati spesi per il lavoro di pre-organizzazione e per i sopralluoghi; 30 mila euro per i veicoli di scena; 35 mila euro per gli animali di scena; per i fabbisogni scenografici, 40 mila euro; per le location, 60 mila euro; i pernotti della troupe nelle strutture ricettive sono costati 200 mila euro; per il catering la spesa è stata di 90 mila euro; 26 mila per il materiale logistico di produzione; 30 mila per le misure di prevenzione del covid; oltre ad una serie di costi diversi.

Alla conferenza stampa hanno partecipato, tra gli altri, il regista Francesco Amato, i produttori Beppe Caschetto e Anastasia Michelagnoli, il vice direttore editoriale di Rai Fiction, Francesco Nardella, e gli attori protagonisti Vanessa Scalera e Alessio Lapice.

La serie televisiva, coprodotta con Rai Fiction, Ibc Movie e Rai Com, nella nuova stagione si articolerà in otto puntate che saranno trasmesse in prima visione su Rai Uno.

“Il cinema ha la capacità di mobilitare consistenti risorse umane e finanziarie – ha affermato il sindaco, Domenico Bennardi, nel corso della conferenza stampa -, favorendo di riflesso la nascita di nuove attività economiche e turistiche, tanto che negli ultimi anni si è andata sviluppando una inedita competizione tra territori, che ha anche favorito una maggior mobilità geografica delle produzioni cinematografiche”.

Secondo Bennardi, “la fiction ‘Imma Tataranni’ ha creato una grande empatia con il pubblico: le strade, i luoghi, le facce delle persone che appaiono in tv appartengono in maniera inconfondibile a Matera e ai materani.

“Il successo della prima serie è stato straordinario e sono certo – ha aggiunto il sindaco – che la seconda potrà replicarlo, offrendo Matera agli italiani quale destinazione non soltanto di un viaggio, ma anche per vivere e trascorrere qui le proprie esperienze di vita”.

L’assessore alla Cultura, Tiziana D’Oppido, ha evidenziato l’attenzione che il Comune sta dedicando alle industrie creative ed il supporto offerto alla produzione della fiction. “L’industria audiovisiva – ha affermato l’assessore – al valore economico affianca la capacità di costruire la percezione della nostra città in Italia e nel mondo, di qualificare la sua offerta culturale, di attrarre visitatori e operatori, con ricadute sul territorio e sull’economie locali. L’Amministrazione comunale ha fatto la propria parte permettendo lo svolgimento della produzione nelle migliori condizioni possibili. Per queste attività hanno lavorato il personale dell’Ufficio Cinema, della Polizia Locale, dei Settori Patrimonio e Lavori Pubblici. A loro – ha concluso D’Oppido – va la gratitudine di tutta la città, anche per avere agito, come spesso è capitato, in tempi ristrettissimi alla soluzione di varie problematiche e per andare incontro a svariate esigenze”.

Matera, 16 giugno 2021