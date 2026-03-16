Imma Tataranni ”I love you” per dimenticare Ippazio e Pietro ?

E magari il maresciallo Antonio Lamacchia(Nando Irene) che vorrebbe ”una buona parola” per facilitare il suo trasferimento in Procura, per sostituire il collega ”Calogiuri” trasferito altrove, dopo la breve ma intensa storia d’amore con l’arrembante Pm ( Vanessa Scalera) del tribunale di Matera?. Il ”Vaffa” pensato, ma pronunciato in inglese, in altra situazione lascia senza speranza.

Ma ne ha aperta un’altra con il neo insegnante di inglese Mike ( Tim Dalsh) che la invita sotto sotto a ”buttarsi” tra le sue braccia, con l’abbandono del metodo Kramer, per aver fiducia…discorrendo in una lingua che ha odiato, e che non è riuscita ad imparare a causa di una docente del Liceo. Ma che per un attimo serve a confidare che ”una volta si è buttata” con il giovane maresciallo dell’Arma Ippazio Calogiuri (Alessio Iapice), combinando un casino…E la traduzione è un po’ liberatoria, si fa per dire, visto che incombe la data dell’udienza di separazione con il marito Pietro ( Massimiliano Gallo) e l’ennesimo caso di omicidio dai tanti misteri e stranezze. Si tratta della sua professoressa in pensione del Liceo Classico Antonietta Cappiello, trovata morta nel suo appartamento di via Cappuccini e colpita ( lo si saprà grazie all’intuito del medico Legale Taccardi (Carlo De Ruggieri) a colpi di un cacciavite dalla guaina arancione. Una storia, quella della docente di Imma e di altre coetanee, che riporta agli anni Settanta, quando l’amore ”diverso” per un’ altra donna e scoperto alla vigilia del matrimonio provocò problemi e drammi. Il fidanzato che va in Germania, lasciandola incinta di una bambina poi data in adozione, l’amore saffico con Alberta (sua testimone di nozze) che porta all’allontanamento dalla città e la futura professoressa costretta all’isolamento in città. La lotta per l’emancipazione, 50 anni fa, e in una cittadina del Sud, erano lontanissime. Imma scopre che nel passato della donna molte sono le incognite. Ma il destino, le circostanze,e l’ottima sceneggiatura del film diretto da Francesco Amato e ispirato ai libri di Mariolina Venezia, porta alla comparsa di due giovani donne che apriranno a nuove speranze per la professoressa in pensione, che aveva interrotto un profondo rapporto con un’altra donna del Liceo (l’insegnante di inglese di Imma Tataranni, che non aveva dimenticato i pregiudizi di classe verso di lei figlia di una cameriera).



Due giovani donne che aprono alla speranza.Sono la cantante Raffaella Ragone, e la figlia data in adozione Marta Laudisi trasferitasi a Linz(Austria) contattata scrivendole delle lettere. E il volo in Austria, nonostante la contrarietà del Procuratore potentino Altiero Galliano ( Rocco Papaleo),sarà rivelatore. Le lettere di una stretta corrispondenza, l’ultimo vestito comprato per la figlia, che l’anziana professoressa aveva in animo di raggiungere, chiariranno tante cose su come siano andate le cose. Riscontri dall’interrogatorio in Procura della cantante Raffaella Ragone e di suo fratello elettricista, idraulico e altro ancora, tireranno fuori il movente dell’omicidio. Ai due giovani i regali in danaro della professoressa facevano comodo e la sua partenza per l’Austria, avrebbe interrotto il flusso di lasciti di quella ”gallina dalle uova d’oro”. Così una minaccia a non partire e i colpi di cacciavite, sferrati dall’operaio, che vanno a segno. E stava per fare altrettanto con un tagliacarte che l’uomo usa per sfuggire, minacciando e stringendo a sé Imma Tataranni. Le parole rassicuranti del Procuratore, che si offre in ostaggio, consentono di allentare la tensione e di arrestare l’uomo .



Già il Procuratore, appassionato di caccia ma che vuole sapere tutto dalla sfuggente Pm che ci tiene alla sua autonomia. Se la prende con Diana, dipendente del Tribunale e moglie del Prefetto, per una bugia finalizzata a un permesso per fare teatro, ottenuto dicendo che sua madre era ammalata di Azheimer. Malattia della quale sarebbe affetta c la mamma della Pm, che avrebbe voluto avere la parziale esenzione dal lavoro con la legge 104. Tentativo andato a vuoto, durante una visita specialistica, per la memoria di ferro dell’anziana a ricordare date e luoghi. Amen. Memoria,smemorati e loquacità. E’ il caso di Luciano De Ruggieri, padre di Pietro,interpretato dall’attore materano Antonio Materano, che in questa puntata parla eccome anche con Astrid la voce dell’intelligenza artificiale ”factotum” nell’abitazione tutta domotica di Pietro, dove vive dopo la separazione dalla moglie. E qui impara a fare il bucato, si sorbisce le massime della giornata… e i complimenti della martellante voce artificiale, che apprezza , rispetto a sua moglie, non protesta e non dà fastidio.



Per Luciano più che di una separazione si tratta dello sciopero della moglie, visto che nessuno l’ascolta più e decisa ad andare fino in fondo, nonostante i commenti delle comari di un negozio da parrucchiere e l’avviso che avrebbe potuto fare la fine della signora Papapietro, il cui marito 84enne era fuggito con la badante di 38 anni…Anche Pietro diventa loquace nel convincere – tra un bicchiere di limoncello e l’altro- il primo dei cinque proprietari di terreni da contattare a vendere le proprietà alla società di pannelli fotovoltaici First Energy, per il quale lavora.

Ma si avvicina il giorno dell’udienza di divorzio, preceduta dalle visite di compratori della loro abitazione e dalla scarsa comunicazione con la figlia Valentina che ha scelto di lavorare presso l’azienda agrituristica alternativa Bandusia.Perplessità, dubbi, in una famiglia che si separa, ma anche tanto nervosismo, dubbi, confermati dall’imbarazzo di Pietro a togliersi la fede nunziale durante l’udienza dal magistrato civile. E Imma, naturalmente l’aiuta…tra gesti e qualche parola in dialetto e la tensione che sale. Basta un vaffa in inglese? Lo sapremo alla prossima puntata. A proposito come voterebbe Imma Tataranni? Il voto è segreto. Mica tanto… Imma è capatosta.

