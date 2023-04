Imma Tataranni da notte di Halloween con via del Riscatto

La partita di Coppa Juventus-Inter con rissa finale o il giallo made in Matera con Imma Tataranni impegnata nella seconda puntata( in replica) della seconda serie di Imma Tataranni, sostituto procuratore della Repubblica? Alla fine vince il cuore…e nel pallone ci è finita la famiglia dell’intraprendente procuratrice con gli effetti del giallo per l’omicidio a Palazzo Sinagra nella notte di Halloween,a ridosso di via del Riscatto dove Imma è andata a vedere il lamione di famiglia di Pietro dove il povero impiegato – musicista intende avviare un locale alla moda.



Due colpi di pistola nella notte…e una cannonata in casa propria in via San Biagio, dove i ragazzi hanno organizzato una serata in maschera finita con l’allagamento dell’appartamento… Bagno ”affogato” da un povero cagone, danni con fattura per almeno mille euro e trasferimento obbligatorio a casa della suocera. Pensieri su pensieri e un altro da distrazione continua con il giovane maresciallo Caligiuri, innamorato della ”collega” Jessica. Puntata con soluzione dietro la porta del cuore…e delle intuizioni, come scritto nel servizio del 3 novembre 2021 https://giornalemio.it/cinema/imma-a-razzo-adelante-circolarevelocee-nella-notte-di-halloween/. E qui l’altro interrogativo. Martedì 11 aprile altra replica? Non c’è due senza tre…mentre a Matera si continua a girare la terza serie.