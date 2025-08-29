Imma Tataranni 5 senza il bel maresciallo Calogiuri e la Scalera verso l’addio

Servizi e titoli comparsi questa estate su riviste specializzate e settimanali di attualità, https://www.sorrisi.com/tv/fiction/imma-tataranni-le-prime-anticipazioni-della-quinta-stagione-senza-calogiuri/, hanno annunciato che nella quinta serie dedicata al sostituto procurato della Repubblica Imma Tataranni, personaggio ispirato ai libri della scrittrice Mariolina Venezia, non ci sarà o- quantomeno avrà un ruolo minore- l’attore Alessio Iapice. Il bel maresciallo Ippazio Calogiuri con il quale l’arrembante Pm aveva avuto una storia, creando una crisi coniugale in famiglia. E non è la sola novità della fiction della Rai, che sta trasmettendo episodi della seconda serie. La brava attrice Vanessa Scalera a quanto pare chiuderebbe con la quinta serie l’esperienza con Imma Tataranni. E del resto donne e uomini di spettacolo, dal teatro al cinema, si cimentano in altri ruoli e parti. Del resto le offerte non mancano e far quadrare tempi e impegni non è facile e occorre fare una scelta.



Le riprese , affidate al regista Francesco Amato, si terranno in Basilicata dal 4 al 6 settembre tra Venosa e i Laghi di Monticchio. Poi a Matera dall’8 settembre al 17 ottobre 2025 le riprese a Matera per la 5^ stagione della fiction Imma Tataranni-Sostituto Procuratore, che sarà trasmessa in 4 puntate su Rai 1 nella primavera del 2026.I siti interessati dalla produzione cinematografica e dalle riprese sono Via del Corso, Via Lanera, Via Castello, Piazza san Francesco, Piazza Duomo, Via Fiorentini, Via Casalnuovo, Via Ridola, Via Duni, Via Cappuccini, Via Roma, Via XX Settembre, Via Ugo La Malfa, Via Farina,  Via Bruno Buozzi, Via Dante, Via Cappelluti, Via T. Stigliani, Centro Storico e Rioni Sassi, in località specifiche da individuare – come riporta la delibera del Comune,https://servizionline.comune.mt.it/katti/public/pap/edoc/download/unico/6500/24683995, approntata dall’Ufficio Cinema-durante la fase realizzativa del progetto.Nel cast oltre alla coppia Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera sono confermate altri attori e attrici delle precedenti puntate e tra questi anche i materano Nando Irene, nel ruolo del maresciallo Lamacchia, e Carlo De Ruggieri in quello del medico legale. E altri che la BluVideo, con Geo Coretti e Lia Trivisani nel prezioso apporto che continuano a dare alla produzioni, individueranno a livello locale.





