Imma Tataranni 3 pronta. Una opportunità pronta al ciak su Matera

La data dell’avvio delle riprese è quella del 13 marzo prossimo, come pubblicato nel servizio del 22 febbraio scorso https://giornalemio.it/cinema/dal-13-marzo-le-riprese-a-matera-della-3-stagione-di-imma-tataranni-4-puntate/, precisando che le puntate per la fiction di Rai Uno saranno quattro e non otto. Nel frattempo la produzione è a Roma, da alcune settimane, per girare altre sequenze che saranno utili per il montaggio degli episodi. L’amministrazione comunale di Matera , con delibera di giunta N. 57/2023 del 21/02/2023 “ Autorizzazione alle riprese e alla successiva diffusione delle relative immagini finalizzate alla realizzazione della serie televisiva Imma Tataranni- Sostituto Procuratore – 3° Stagione. A cura di IBC Movie Sr’’ ha fissato i termini delle autorizzazioni concesse con gli importi da pagare (3.425, 00 euri) in diversi luoghi della città e per la durata di 35 giorni. Ce ne parla Nino Sangerardi , ricordando anche le ricadute economiche ed occupazionali sul territorio rese ,senza dimenticare il ritorno di immagine per la città e per la Basilicata. Aspetto considerato anche dal presidente della giunta regionale Vito Bardi, che ha annunciato (riportiamo il testo più avanti) anche un contributo non precisato per la produzione. Dovrebbe occuparsene la Lucana film commission, della quale non sappiamo ancora nulla. dopo la nomina , nell’ottobre scorso, del nuovo presidente Angelo Mellone e del consiglio di amministrazione. Ciack in arrivo a primavera? Chissà



Comune Matera, film Imma Tataranni e importo di 3.425,00 euro

Nino Sangerardi

La Giunta comunale ha ratificato il benestare alle riprese e successiva diffusione delle immagini finalizzate alla realizzazione della serie televisiva “Imma Tataranni Sostituto Procuratore. Terza stagione”.

La trasmissione è prevista su Rai 1 durante l’anno 2023. Film coprodotto da Rai Fiction, Rai Com spa e IBC Movie srl ( Giuseppe,detto Beppe, Caschetto ceo, ex funzionario della Regione Emilia Romagna , un passato da sindacalista nella Cgil poi inserito nel mondo dello spettacolo da Bibi Ballandi, sede legale Bologna), la regia di Francesco Amato.

Una fiction che avrà la durata di otto puntate, circa 100 minuti ciascuna, e “affronterà il tema della giustizia attraverso il racconto delle vicende di Imma Tataranni sostituto procuratore della Procura di Matera, donna forte e integerrima paladina della legge”.

I filmati verranno creati, dal 13 marzo al 29 aprile 2023, presso la città storica e i Rioni Sassi.

L’importo dovuto, da IBC Movie srl, al Comune per acquisizione del permesso alle riprese cinematografiche e audiovisive e fotografiche è pari a 3.425,00 euro comprensivo dei diritti di istruttoria e di immagine stante il Regolamento municipale deliberato dal Consiglio comunale con atto n.9/2018.

I diritti di istruttoria ammontano a 50 euro, i diritti di immagine(riprese cinematografiche con finalità intrattenimento e riprestino dei luoghi per un periodo di 35 giorni e in località b1) euro 7.500,00.

Alla cifra di 7.500,00 euro è stata applicata una riduzione del 25%( euro 1.875,00) in quanto le riprese a cura di IBC Movie srl sono effettuate all’80% nel territorio della città dei Sassi, e del 40%(2.250,00 euro) dato che il soggetto richiedente si avvale della collaborazione lavorativa di soggetti con sede legale e operativa nella Regione Basilicata, il cui contributo alla messa in opera del prodotto filmico comporti un investimento tra 5-10% del budget preventivato.

Pertanto la somma dovuta da IBC Movie srl, rideterminata dalle sopradette detrazioni, risulta essere uguale a 3.425,00 euro.

Tanto, poco?Diciamo così, trattasi di remunerazione non significativa.

E sopratutto: che valore hanno i millenari Rioni Sassi già ” straordinario complesso di architettura rupestre unico al mondo”(Antonio Cederna,1988) scelti da produttore e regista e sceneggiatore e fotografo di Imma Tataranni sostituto procuratore, terza stagione ?

“La fiction Imma Tataranni Sostituto Procuratore—scrivono sindaco e assessori—assume un’importanza centrale per la città in virtù delle ricadute economiche e occupazionali determinate dall’investimento produttivo nonché dalla rilevante diffusione nazionale e internazionale (dal momento che è stata tradotta anche in altre lingue) dell’immagine di Matera”.

In data 16 giugno 2021 nel corso della conferenza stampa, tenuta nella struttura Santuario Madonna di Picciano, a cui hanno partecipato sindaco, assessori, rappresentanti di Rai Fiction, Rai Com, IBC Movie srl, regista, attori si è appreso che le stime non definitive della cosiddetta “spesa sul territorio”, grazie alla serie televisiva , ha raggiunto il totale di un milione e duecento mila euro specificati così:

300 mila euro per reparto produzione, tecnici, maestranze; attori secondari(240 persone) 44 mila euro; 25 mila euro per lavoro pre-organizzazione e sopralluoghi; 30 mila euro per veicoli di scena; 35 mila euro per animali di scena; 40 mila euro per fabbisogni scenografici; 60 mila euro per location; i pernotti della troupe nelle strutture ricettive sono costati 200 mila euro; per catering la spesa è stata di 90 mila euro; 26 mila euro per materiale logistico di produzione; 30 mila euro per le misure di prevenzione Covid 19, oltre a una serie di costi diversi.

Per concludere, il Comune di Matera”… ha il compito di favorire azioni finalizzate alla valorizzazione e allo sviluppo del proprio patrimonio paesaggistico, storico-artistico e culturale.

La predisposizione delle produzioni cinematografiche, audiovisive e fotografiche e dunque la realizzazione di questa serie televisiva rappresentano importanti e continue opportunità per Matera ai fini della promozione del territorio della città”.



L’ANNUNCIO DEL PRESIDENTE VITO BARDI

Siamo molto felici per l’imminente inizio delle riprese della terza serie di ‘Imma Tataranni sostituto procuratore’, che andrà in onda su Rai 1. Otto puntate che vedranno la bellezza di Matera assoluta protagonista, una produzione che porta valore all’economia materana e che abbiamo voluto sostenere economicamente come Regione Basilicata, sia per confermare l’assoluta attenzione verso la Città dei Sassi ma anche perché puntare sulle produzioni televisive e cinematografiche è una scelta precisa in favore della promozione del territorio. La Regione Basilicata investe e investirà sull’industria creativa anche grazie al nuovo corso di Lucana Film Commission”. Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, commentando la notizia dell’avvio delle riprese dal prossimo 13 marzo a Matera della fiction “Imma Tataranni sostituto procuratore 3”.