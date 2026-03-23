Imma Procuratore a ”Milano”? Ma con Max e Pietro a Matera contromano…

E la terza e penultima puntata della quinta stagione della fiction di Raiuno dal titolo ” La colpa si sconta solo vivendo”, che ci ricorda il ritorno della nota canzone di Lucio Battisti ” Con il nastro rosa”, ha confermato che la protagonista della fiction di rai Uno, ispirata ai romanzi della scrittrice Mariolina Venezia, continua a stare sui tacchi e sui carboni ardenti. Del resto “Quando il diavolo ti accarezza vuole l’anima”, ripete un vecchio detto popolare, che dai rioni Sassi di Matera agita la coda dell’ambizione per far diventare Procuratore capo l’arrembante sostituto Procuratore della Repubblica, Imma Tataranni(Vanessa Scalera) a Milano la città della ”Madunina”,dove affari e malaffare riempiono migliaia di fascicoli di inchieste. Per la rossa Pm, tormentata dalla separazione di famiglia, dalla crisi di rapporti con la figlia Valentina (Alice Azzariti), e dai pericolosi ritorni di fiamma dell’ex marito Pietro (Massimiliano Gallo) e di Max il professore di inglese ( Tim Daish) l’eventuale vittoria al concorso da Procuratore a Milano ( sede vacante trovata dall’amica e cancelliera Diana (Barbara Ronchi) potrebbe essere una salvezza e una riconosciuta aspirazione professionale.



Del resto le frizioni con l’onnipresente e invadente Procuratore capo potentino Altiero Galliano ( Rocco Papaleo) consigliano di fare le valigie. Ma la coda del Diavolo tentatore c’è con l’ex marito preso dalla gelosia di ritorno,nonostante la separazione e il tentativo di vendere casa, e la ”pressione” dell’insegnante di inglese che con una passeggiata a cavallo tenta di domare la tormentata ”puledra” dai capelli rossi. Per entrambi porta chiusa e senza tanti convenevoli.” la colpa si sconta solo vivendo”.



E, a proposito di colpe e mea culpa, ha sorpreso e non poco nella puntata del 22 marzo la storia, anche questa improntata a pazienza (quella di Luciano (Antonio Montemurro e padre di Pietro) e gelosia, quella della moglie in sciopero…la signora Filomena (Dora Montemurro) verso Astrid la misteriosa voce femminile dell’Intelligenza artificiale. Storia a lieto fine con la disattivazione della onnipresente e invadente ma preziosa ”I.A”. La soluzione a letto…come dimostrano la comparsa in sottana e mutande dei due anziani coniugi davanti al figlio Pietro e il commento lapidario del padre Luciano: “…Una cosa sola non faceva Astrid…e non era il solitario”. Sottinteso ma chiaro è della causa di tante crisi familiare, altro che alienante mondo dei social e del virtuale. Bisogna suonare ”S’nè”, si dice in dialetto materano con campanelle, campane e campanacci. Suoni diversi che riecheggiano nella vita sui luoghi di lavoro,il Tribunale per Imma Tataranni e in quelli dell’ennesimo delitto tinto di giallo e intriso di Fenix Arabia (Araba Fenice), una pianta grassa dalla quale si estrae una devastante sostanza allucinogena.



Così la morte dell’avvocato venosino Marco Pignatelli, trovato morto nel Parco Paradiso di Matera, apre a una inchiesta che porta nella città di Orazio e alla scoperta di un’altra morte eccellente la figlia Gloria con una indagine chiusa forse frettolosamente dal Procuratore Altiero Galliano, quando era a Potenza, e di una vicenda intrisa di torbide storie gestionali e finanziarie, legata al complesso immobiliare ”Illuminata Santissima”. E qui le luci della memoria e delle indagini si accendono per accendere i riflettori su quella famiglia, il curatore del vivaio di piante e su una violenta litigata avvenuta in un circolo ricreativo tra l’avvocato Marco Pignatelli, esperto in questioni finanziarie, e un cliente. Mica facile. Ma Imma ne viene a capo, grazie allo spirito di osservazione dei fotogrammi di una videoregistrazione , ad alcuni riscontri e alla rivelazione del casellario giudiziario su una condanna per reati fiscali della giovane Gloria. Riscontri che consentono di togliersi il classico sassolino dalla scarpa nei confronti del Procuratore, circa la superficialità delle indagini condotte a Potenza e la chiusura delle stesse. E’ il momento dell’imbarazzo, delle giustificazioni con la confidenza fatta alla Pm, che su quella scelta affrettata avevano influito la considerazione che i genitori della ragazza erano due stimati avvocati e l’abbandono della moglie, fuggita con un’altra donna dopo 15 anni di convivenza. Storie e sofferenze diverse al Palazzo di Giustizia, dove si consuma un dramma teatrale con Dora che finisce con il soffiare il ruolo di Giulietta all’archivista Cancelliere. Se non siamo al contenzioso che sta per scoppiare, poco ci manca.



Fascicolo sempre aperto per tutti. Con Pietro, pressato dal giovane manager Fossati (Lodo Guenzi) della società di pannelli fotovoltaici, per non aver convinto il proprietario di un terreno, poco redditizio, ma legato come è ai cicli della terra che si intrecciano con quelli della vita. E i contenziosi in corso anche nel Materano tra imprese e privati con la disponibilità degli enti locali aprono uno squarcio sulla Basilicata degli investimenti in impianti di energia alternativa,che devono fare i conti con vocazione agricola e paesaggio. Imma Tataranni c’è ed è a mille, in attesa della quarta e ultima della fiction diretta da Franco Amato. Valigie pronte per Milano? O alla stazione delle Fal, a Villa Longo,per raggiungere l’aeroporto di Bari, si ritroverà con l’ennesimo caso da risolvere con il maresciallo Lamacchia (Nando Irene) e il medico legale Taccardi (Carlo De Ruggieri) per una partenza forse rinviata per la gioia di Pietro (che ha più chances rispetto al professore di inglese Max) e chissà per la irrequieta figlia Valentina al lavoro presso la comunità Bandusia ma indietro con gli esami di giurisprudenza? Ultima puntata? Forse, chissà…il diavolo e Cupido ci metteranno coda e ali.

