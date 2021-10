A chiederselo in tanti dopo la prima puntata di ”Imma Tataranni 2” con ascolti secondo le attese e una formidabile promozione della vigilia, caratterizzata dalla presenza di alcuni dei protagonisti in trasmissioni della Rai e con un ” T monn nu ves” (ti mando un bacio) che la ”coach” Lia Trivisani ha mandato domenica sera all’allieva Vanessa Scalera. Ma parliamo di altri baci , quelli tra innamorati, mica tanto clandestini, che tra la prima e la seconda serie potrebbero fare la fortuna dei giornali e trasmissioni dove gossip e pettegolezzo sono pane e mortadella…quotidiani.



Quel bacio con il giovane sottufficiale dei carabinieri Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice) alla Festa della Bruna non si doveva ripetere e,invece, l’integerrimo sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera Imma Tataranni Vanessa Scalera) ci è ricascata, promettendosi di non farsi travolgere dalla passione. Anche perchè in Procura ci sono occhi e orecchie sopratutto femminili, pronte al ”cialliddo” e alla delazione e il Procuratore Vitali (Carlo Buccirosso) che aspetta l’occasione per trasferirla nella sezione staccata di Timmari.



Senza dimenticare la situazione di stress in famiglia, con una figlia Valentina (Alice Azzariti) alle prese con le fibrillazioni esistenziali e un marito Pietro De Ruggieri ( Massimiliano Gallo) che ”citt citt” vuole mettersi in proprio utilizzando il lamione nei Sassi della logorroica mammà (Dora Romano) e del paziente e assennato papà (Antonio Montemurro). Naturalmente, come abbiamo già detto ad alcuni lettori, non sappiamo come finirà la tresca tra Imma Tataranni e Ippazio (nome salentino) Calogiuri. Ma siamo certi che Cupido scoccherà altre frecce al cuore dei due e quindi tutto potrà succedere, tra una inchiesta e l’altra.

Imma per dirla in dialetto materano ha dimostrato di essere ”frisckl”( furbacchiona) ma sulla spinta di una passione alla quale (ed è comprensibile) non sa resistere, destando curiosità e, naturalmente, un pizzico di invidia tra colleghe e dipendenti.



Del resto il giovane carabiniere è ” Nu bell uagnaun” (un bel ragazzo) rispetto al maresciallo Venezia (Nando Irene) che ha un sesto senso nelle intuizioni affrettate, ma è uno che lavora sodo e questo è una garanzia per il prosieguo delle indagini.



Non è un Adone il medico legale ”Taccardi” (Carlo De Ruggieri) che condivide un rapporto di reciproca sopportazione con la Pm e l’autista Capozza è davvero ”capozzone”, capatosta e a proprio agio con mandrie e mandriani e transumanza, che è l’ambiente in cui matura il caso dell’omicidio da risolvere.E il primo episodio ” Mogli e buoi” spazia tra amicizie tradite, personaggi che hanno fatto fortuna all’estero ( la vittima Angelo Saracino) , la presenza di un testimone ”lì in vacanza” come il Procuratore Vitali e famiglia” , tenuto sulla corda dalla Pm Imma Tataranni, mandriani nel solco del sospetto e dal nome ”familiare” come Gravina (Vincenzo De Michele9 che commenta in dialetto ” Peppino capusc tutt cas”, Felice Natale, Alfonso Acito, che fanno apprezzare un mondo semplice tra Val d’ Agri e la gravina di Ginosa, il silenzio di un ragazzo muto che rischia di essere sottratto a quel mondo, i silenzi e la rabbia di sua madre che avrebbe voluto per lui un domani migliore e la moglie americana della vittima che vive di alcol e delusioni.Caso risolto e una Pm molto comprensiva e umana, che peseranno in Corte di Assise. E a proposito di processi non poteva mancare la prosecuzione del procedimento a carico dell’imprenditore, truffatore e via elencando Romaniello (Cesare Bocci) nell’aula allestita presso la sala del consiglio provinciale. Dove abbiamo riconosciuto tanti volti di piccole figurazioni delle quali ci ha parlato la Blu Video, Geo Coretti e Lia Trivisani autori del casting, ringraziando le 1400 persone note e meno note che hanno partecipato alla fiction diretta dall’ottimo Francesco Amato e coprodotta da Rai Fiction , IBC MOVIE e Rai Com.Ma abbiamo riconosciuto i tanti luoghi dove è stata girata la fiction , in piazza san Giovanni, dove la famiglia De Ruggieri arriva dalla Francia, dopo una vacanza, con una poltrona in stile Versailles da regalare alla suocera e per la quale Imma avrebbe preferito volentieri una ghigliottina… E poi i sapori della tradizione della cucina materana: polpette di pane. ” E cè t’ mongj ” E che ti mangi? direbbe (Im)Macolata (Macklet) Tataranni dopo essersi messa a suo agio a tavola, dimenticando per un attimo quanta pazienza ha dovuto sopportare per ritrovare in archivio un fascicolo processuale. Ma è un attimo. Le polpette hanno lo stesso sapore seducente di un bacio con Calogiuri. Ma non c’è mai stato, anzi…Solo la Madonna della Bruna lo sa. Imma ,intanto, ha accresciuto il suo vocabolario dialettale con l’intercalare ” E’ tant bell” quando le dicono che ha indossato il pigiamino (ognuno si veste come gli pare e poi i gusti sono gusti). Non è la sola con la mamma di Pietro che commenta con ”il sorto di trono”. Se ne volete delle altre rivedete la puntata su Raiplay.