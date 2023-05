Imma al penultimo giro di tango poi le pale eoliche

Una Pm, Imma Tataranni …con un cuore che batte forte per passioni diverse come quelli dell’Immacolata e dell’Addolorata, tra il marito Pietro e il bel maresciallo Ippazio, a loro volta tormentati dal morso della tarantola e di finire fuori strada. E una conferma è venuta dalla puntata ” Angelo o Demone?” trasmessa su Raiuno ieri sera, una replica della seconda serie, che abbiamo recensito il 7 ottobre 2022, https://giornalemio.it/cinema/imma-tataranni-come-laddolorata-quante-pene-di-cuore/. Una puntata che è andata indietro nella memoria rinfrescando storie, luoghi comuni, personaggi che dalle mammare, all’usura, all’emigrazione, al mondo delle sette, destano non poca attenzione e preoccupazione. E la puntata ha riservato un bel ”coup de theatre”, una svolta a effetto, con la soluzione del delitto, consumato in una residenza per anziani, che ha evidenziato ancora una volta le doti interpretative di Valeria Scalera. Una frau, signora in tedesco, alla quale non è sfuggito nulla e, soprattutto, quel ” Halts ‘Maul !” che in tedesco fa “stai zitta!” risuonato nella famiglia del povero necroforo e nella cappella dell’omicidio, dopo l’ennesima richiamo truffaldino a donare quattrini al nipote ritrovato… L’episodio potete rivederlo su raiplay, in attesa dell’ultima puntata e di un omicidio tra il “silenzioso” girare vorticoso delle pale eoliche…E qui il cuore e la testa di Imma gireranno a mille.