Altro che ”dolcetto, scherzetto”’. Si è mossa tanto il nostro sostituto procuratore della Repubblica, presso il Tribunale di Matera, Imma Tataranni, nella seconda puntata della fiction di Rai Uno ambientata tra la notte di Halloween e la ricorrenza dei Defunti e ispirata alle storie della scrittrice Mariolina Venezia tra via Riscatto, via Muro, via San Potito e dintorni. Luci ,ombre e suoni giusti come quelli dei tacchi maculati di una Crudelia Demon, autrice di un delitto all’interno di un Palazzo della Civita, che incrocia proprio la ”Pm” uscita da un impolverato lamione che suo marito intende trasformare in un locale di musica jazz.



Ma siamo appena agli inizi del filo rosso di una matassa che si incrocia con la notte delle zucche, una consuetudine tutta americana che precede la notte di Ogniissanti, con gli irrequieti figli del Procuratore e della Pm che finiscono tra un eccesso e l’altro con l’allagare l’abitazione di quest’ultima, tanto da costringere la famiglia Tataranni De Ruggieri a traslocare presso l’abitazione della amorevole ma ficcanaso suocera, che li costringe a sistemarsi su due letti a castello…Altro che Regina della casa. E qui si va va anti tra silenzi, assensi e qualche frecciatina da coabitazione forzata, tra una cena e l’altra, tra portate di peperoni cruschi, focacce,lampascioni, insalate e legumi e con un suocero (Antonio Montemurro) che commenta le ultime intemperanze della nipote, novella ” Greta Tumberg”, con un ” anche l’ambiente è importante e non è una perdita di tempo”.



Ma Imma ( Vanessa Scalera) e il Procuratore Vitali( Carlo Buccirosso) di tempo ne perdono , loro malgrado, dovendosi recare in caserma da Carabinieri dove sono stati condotti i due esuberanti dopo aver bloccato il traffico nei Sassi nel corso di una manifestazione per clima. Due accuse, resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio, che con la comprensione del maresciallo Lamacchia )Nando Irene) vengono derubricati in un ritardo della corsa bus da recuperare a cena. Tutto è bene…



Occorre,però, andare avanti con le indagini, per risalire all’autore dell’omicidio di un giovane agente immobiliare, Luciano Ribba, trovato morto a Palazzo Sinagra con due colpi di pistola al cuore, come sentenzia l’affaticato (per via delle scale) il medico legale Taccardi (Carlo De Ruggieri). Indagini a 360 gradi. da sesto senso, che passano per gli anziani proprietari, residenti in campagna, orfano di un figlio morto suicida, amico della vittima al quale è stato affidato il compito di vendere quell’antico Palazzo al miglior prezzo…E qui vengono fuori le sinistre storie di un edificio popolato di fantasmi, che scoraggia gli acquirenti spaventati da ghigni malefici, porte che si aprono e si chiudono quando meno te l’aspetti, pianoforti che intonano marce della fuga e ombre sinistre di avi che non sopportano gli intrusi. Tutto creato ad arte per abbassare il prezzo e specularci sopra, immobiliarista ufficiale compreso, o per chi arrotonda con la seconda attività. Come fa l’ amico-gelatiere l’attore e comico Dino Paradiso abituato a litigare con la vittima, che svela accomodamenti e azioni speculativa al comando della parola d’ordine ” I vecchi palazzi parlano’. Movente e autore del delitto sono di là da venire e, pezzo dopo pezzo, vengono fuori tutte le tessere del mosaico.



La chiacchierata con Girolamo Sinagra e sua moglie Carolina, ritiratisi in campagna, aiutano a risalire lungo la scala dei ricordi della morte del figlio Guido che lascia un bambino e la moglie Ambra.Una tessera in attesa che venga ritrovato uno dei due bossoli della pistola a Palazzo Sinagra. A portarlo in Procura (l’altro viene ritrovato nell’edificio) insieme all’arma del delitto una donna Barbara De Luca, professionista di uno studio notarile che visita il Palazzo sotto falso nome ,per saperne di più sulla vita dell’immobiliarista che l’aveva lasciata anni prima. Chiarimento e giustificazioni non convincenti e vendetta consumata con un omicidio. Caso risolto dopo la confessione? Macchè. C’è anche quella dell’anziano Girolamo Sinagra che si autoaccusa del delitto, ma ”scivola” sulla tempistica dell’amore consumato tra la vittima e la sua assassina.



La Pm è , però, capatost come direbbe Lia Trivisani coach di Valeria Scalera per la ”materanità” di Imma e gira e rigira sull’intera vicenda, tra le provocazioni di gelosia intorno al bel maresciallo dei Carabinieri , Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice) ,che sta portando avanti una storia con una focosa poliziotta.Cupido, infatti, gira con il suo fascicolo sul reato di amori corrisposti in concorso… ed è difficile non reggere alle tentazioni e alle provocazioni, sopratutto quando c’è un’altra donna concorrente e per di più in Procura. Luogo dove vizi privati e pubbliche virtù si fanno persona con una amica che pratica yoga, che si mette alla recchia… per invitare la PM a una seduta spiritica. E questa sarà una salvezza, con un medium francese, per evitare una cena con uno zio intrallazzone del marito ,Pietro De Ruggieri ( Massimiliano Gallo), estremamente pratico nel velocizzare le pratiche di rilascio delle autorizzazioni per l’apertura del jazz club. Un riferimento palese alle ”pratiche” della politica delle mani libere, che persistono in una città provinciale , dove una diffusa politica delle mani libere favoriscono gratitudini e ricambi elettorali .



Dall’ amica della Procura, che non bada a spese per essere all’ultima moda, viene anche uno spunto per dare una svolta alle indagini per via delle scarpe maculate con ”taccazzo” 12 che calzava quella ‘sconosciuta” Crudelia Demon incrociata dalla Pm sulla Civita. Le indagini portano la Pm a informarsi presso la titolare di una boutique del centro, che fornisce la lista delle acquirenti. E tra questi anche Ambra la vedova di Guido, morto suicida per una strana coincidenza del destino che riconduce alla sua famiglia. Dolore su dolore dopo aver scoperto l’amara e cruda realtà, legata a un ”errore di gioventù”.



Vendetta inevitabile, ma una speranza e un sorriso che accomuna la ”comprensiva”Pm a quello di una mamma che porterà con sè un bimbo che le ricorderà suo figlio. Uno scorrere di immagini con tanti protagonisti e i luoghi della vita di tutti i giorni riportati nella fiction: dalla macelleria Cappiello all’ormai famoso professor Nicola Frangione, giurato nel procedimento a carico dell’affarista Romaniello (Cesare Bocci) capace di una sensibilità particolare verso la figlia down che è in collegio. Immagini di protagonisti della vita di tutti i giorni e di quelli che non ci sono più. Una ci ha colpito, riportata su una foto ricordo. Quella di Franco Coretti, persona simpatica, fotografo amatoriale che abbiamo avuto modo di apprezzare tra le persone nella vita del rione Piccianello.