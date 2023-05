Imma 3 in autunno…In tv continua amarcord. Ancora due puntate

Le ultime riprese a Matera nello scorso fine settimana, in piazza Vittorio Veneto, all’uscita del Palazzo di Giustizia per la terza serie di ”Imma Tataranni, sostituto procuratore”, che sarà trasmessa in autunno. E con il consueto interrogativo sulla data e sulla scelta, possibile, di ripartire le puntate tra il 2023 e il 2024. Attesa anche per la presenza di Gianni Morandi , che sarà in concerto alla cava del Sole il 25 luglio. Nel frattempo martedì 9 abbiamo rivisto, e in concomitanza con l’Eurovision festival la sesta puntata della seconda serie su ” La doppia vita di Mister E…” Ne avevamo parlato nel servizio del 30 settembre scorso https://giornalemio.it/cinema/passioni-e-intrighi-e-il-tango-di-imma-tataranni/ e oltre ai protagonisti ufficiali del cast abbiamo riconosciuto, qua e là, anche figuranti locali che la Blu Video ha saputo valorizzare per una fiction di successo e che continua ad andare ” Velocee”’, come continua a ripetere l’intraprendente Pm alle prese con ricorrenti problemi di cuore…