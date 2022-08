Il Vangelo Secondo Matteo, 1^ tappa a Matera, nel ricordo delle comparse

Davvero una iniziativa interessante quella della regista Donata Scalfari del Centro Cine 3D di Torino, che sta girando un filmato per il 100° anniversario di Pier Paolo Pasolini. Un documentario sui luoghi dove è stato girato il Vangelo Secondo Matteo. Prima tappa Matera, e abbiamo riconosciuto un noto volto della vita cittadina. Domani 2 agosto sarà a Barile Sheshi e al Castello di Lagopesole ( Potenza), il 3 a Gioia del Colle Bari. Ringraziamo due amici e colleghi del Vulture , Donato Mazzeo e Armando Lostaglio che in momenti diversi ci hanno segnalato l’evento e fornito le foto del servizio. Una testimonianza di attaccamento, la loro , alla storia della nostra terra, a un grande regista , artista, e scrittore come Pier Paolo Pasolini. A Barile gli hanno dedicato l’auditorium in segno di ”gratitudine” per avere privilegiato l’ensemble grottale SHESHI per sei importanti scene di un film pluripremiato. Lo stesso ha fatto il Comune di Avigliano che a Lagopesole ha intitolato a Pasolini il cinema. Il regista girò nel castello federiciano alcune scene del SInedrio.



Un film che ha fatto la storia del cinema e raccontato la Basilicata, Palestina del Mezzogiorno di oltre mezzo secolo fa. Un itinerario da Matera a Barile a Lagopesole da valorizzare. Giriamo la richiesta agli strateghi degli itinerari turistici…e del cinema lucano.

Alcune delle foto delle interviste girate a Matera