Il ‘’Vangelo’’ rivisitato di Pasolini celebra locations e ricordi di Basilicata

A quasi sessant’anni , ricorreranno nel 2024, dall’uscita del celebre film di Pier Paolo Pasolini ‘’ Il Vangelo Secondo Matteo’’ girato anche in Basilicata, a Matera, Barile e Lagopesole, il lavoro di ‘’rivisitazione’’ effettuato dalla nostre parti da una troupe del Centro ‘’3D’’ di Torino è una opportunità per ricordare quella esperienza nell’anno del centenario della nascita del regista, artista e scrittore. Resta la sua opera, ma anche i testimoni, i protagonisti di quella esperienza tra la Gerusalemme e la Betlemme dell’epoca, Matera e Barile con il luogo del ‘Sinedrio’ nel castello di Lagopesole. La nota riassuntiva di Donato Mazzeo, che conserva con orgoglio e passione quella esperienza , come dimostrano le foto del servizio, deve essere di stimolo -lo auspichiamo- per valorizzare un itinerario cinematografico, turistico culturale, da mettere in rete con altri che da Roma a Parigi raggiungono Bologna fino all’archivio museo di Casarsa della Delizia in Friuli. Attendiamo il primo ciak, per dirla con un appassionato di cinema come Armando Lostaglio.



UNA STUPENDA RIVISITAZIONE DELLE LOCATIONS IN BASILICATA DEL FILM “IL VANGELO SECONDO MATTEO” (1964) DEL REGISTA SCRITTORE ARTISTA Pierpaolo PASOLINI a cura “Centro 3 D ” TORINO .

Si sono concluse , con lusinghieri risultati, le riprese cinematografiche sulle suggestive locations prescelte , dopo un inutile viaggio in Palestina, del Film in b/n “Il Vangelo secondo Matteo” per un nuovo Documentario sui luoghi ed i personaggi viventi di quella straordinaria avventura . Autrice del Documentario Donata SCALFARI, la Regista ed una giovane Troupe . Sarà stato un lapsus involontario sul comunicato stampa di sintesi, ma ad onor del vero , fra i punti di riferimento in Basilicata dei Fratelli Notarangelo eredi affezionati del caro Giornalista Mimi’ e Peppe nella fattispecie , vi è stato nella fattispecie anche il Prof. Donato M.Mazzeo et alia che, con il grande Rocco Brancati, presentarono a Parigi Univ. La Sorbonne , il Progetto su PpP da loro ideato “Barile come Betlemme”.



Peccato che nella nota frettolosa sia sfuggito che la gentilissima Nicoletta Sepe diventata nel film “Bambinello Gesù” grazie a Pasolini , dopo le rinunce , per cautela dei genitori, ai bimbi d’epoca Pasqualino Gioseffi e Gianni Botte, abbia incontrato dopo vari decenni .nel 2012, al Municipio di Barile Sindaco pro-tempore F.Botte , l’eccezionale “Cristo” Enrique Irazoqui dalla Catalunya , purtroppo scomparso l’anno scorso a Barcelona (E) . Peccato inoltre che la regista e la troupe non abbiano colto una testimonianza significativa di una Donna che c’era e presente in piazzetta Skanderbeg , alla photogallery d’epoca (1964) . Cioè l’ultima Mamma vivente, 83 enne, della scena struggente “La strage degli Innocenti” Immacolata Rocco.



E peccato ancora che, dopo avere programmato sul loro “Time Table “ la 3^ tappa (Sinedrio e processo a Gesù) all’esterno (per lavori di ristrutturazione) del Castello Federiciano di Lagopesole ed avere chiesto al SINDACO di Avigliano, con formale richiesta ,poi Autorizzata, tale puntata sia stata inopinatamente annullata. In attesa di gustare il Documentario, a prodotto finito, grazie al Centro 3 D di TORINO, per avere scelto alcune nostre locations Pasoliniane di Basilicata

Donato M.Mazzeo, Giornalista e Co-Ideatore del Progetto PpP “in itinere” Barile come Betlemme.

BARILE Sheshi (Potenza) 04 Agosto 2022.