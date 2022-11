Il ruggito delle ” Leonesse ” di Moretti e Achaval apre il Matera sport film festival

E’ la zampata del calcio femminile delle migranti ad aprire una rassegna cinematografica che punta l’obiettivo sullo sport dei cinque cerchi a tutte le latitudine, senza dimenticare le pagine buie come quella del calciatore Denis Bergamini o i sogni a occhi aperti di manager nostrani, che si fregano le mani per il business del secolo: l’acquisto del ”Pibe de oro”. Altri tempi, ma il messaggio più bello è quello della pratica sportiva, condotta con corretti stili di vita, lealtà e se arrivano i risultati meglio. E sarà ” Las Leonas”, il docufilm prodotto da Nanni Moretti e diretto da Isabel Achaval,il 25 novembre 2022, ad aprire la 12^ edizione del Matera sport film festival in programma presso il cinema ”Il Piccolo” .



Il lavoro, presentato in anteprima al festival del cinema di Venezia, racconta le vicende di un gruppo di donne immigrate a Roma, legate dalla passione per il calcio. La manifestazione, in programma fino al 27 novembre è organizzata dall’associazione Matera Sports Academy in collaborazione con Uisp – Unione Italiana Sport Per Tutti e con il sostegno del Programma Sensi Contemporanei CINEMA della Regione Basilicata e del Comune di Matera. Tra le iniziative di rilievo figurano anche l’attribuzione di premi . Sabato 26 novembre, sarà consegnato il Premio giornalistico Nino Grilli, a Francesco Ceniti, giornalista de “La Gazzetta dello Sport” autore del libro “Nel nome di Denis. La storia vera di Bergamini, il calciatore ucciso due volte”. Spazio anche al teatro con un lavoro esilarante 21 “Cazzimma&Arraggia” per la regia di Fulvio Sacco e Napoleone Zavatto: che racconta di die due manager particolari impegnati nell’ acquisto di Diego Armando Maradona.



“È un grande onore aprire la 12^ edizione del Matera Sport Film Festival – dichiara il Direttore Michele Di Gioia – con un’opera prodotta da Nanni Moretti e presentata in anteprima mondiale alla 79^ Mostra del Cinema di Venezia. Un docufilm che racconta le vicende di un gruppo di donne immigrate a Roma, legate dalla passione per il calcio. “Las Leonas” sarà proiettato venerdì 25 novembre 2022 alle ore 21,00 presso il Cinema Il Piccolo di Matera, nella serata di apertura della 12^ edizione del Matera Sport Film Festival”.



Il ricco programma di appuntamenti proseguirà, sabato 26 novembre, con la Cerimonia di consegna del Premio giornalistico Nino Grilli, giunto alla terza edizione e intitolato al compianto giornalista materano: il riconoscimento sarà conferito a Francesco Ceniti, giornalista de “La Gazzetta dello Sport” per il libro “Nel nome di Denis. La storia vera di Bergamini, il calciatore ucciso due volte”. L’incredibile tiramolla giudiziario, durato oltre trent’anni, che sembra partorito dalla mente di uno sceneggiatore sadico sino al momento in cui la verità è venuta a galla: Denis è stato ucciso. E dà voce a una famiglia che ha lottato tenacemente contro tutti finché non è riuscita a rendere giustizia al proprio figlio e fratello. Nel nome di Denis, del suo amore per lui.



Sempre sabato 26 novembre alle ore 21 il teatro sarà protagonista del Festival con una proposta originale e divertente: sarà presentato lo spettacolo teatrale “Cazzimma&Arraggia” per la regia di Fulvio Sacco e Napoleone Zavatto, il surreale racconto di due sciarmati alle prese con la più grande impresa manageriale e sportiva del XX secolo: l’acquisto di Diego Armando Maradona.

Il Festival, dedicato al cinema e alla cultura sportiva, è organizzato dall’associazione Matera Sports Academy in collaborazione con Uisp – Unione Italiana Sport Per Tutti e con il sostegno del Programma Sensi Contemporanei CINEMA della Regione Basilicata e del Comune di Matera.

L’iniziativa, che aderisce al network dei festival lucani “BasilicataCinema”, è realizzata con il Patrocinio della Provincia di Matera, della Fondazione Matera – Basilicata 2019, di Sport e Salute, dell’USSI, di Rai Basilicata, della Lucana Film Commission, dell’APT Basilicata, del CONI Basilicata e di CNA Cinema e Audiovisivo Matera.

In attesa di annunciare gli ospiti del Festival, si ricorda che tutti gli appuntamenti in programma sono ad ingresso gratuito.

www.materasportfilmfestival.it



SELEZIONE UFFICIALE 2022

Las Leonas

by Chiara Bondì e Isabel Achaval

Documentario, Italia

Il Villaggio Dei Desideri

By Dina Gaudiano, Caterina Pecora, Francesco Taratufolo, Giovanna D’Andrea

Documentario, Italia

Uisp a Suceava – Vivicittà, Una Corsa ai Confini della Guerra

By Sergio Pannocchia

Documentario, Italia

La Liga

By Justyna Kabala

Documentario, Regno Unito

Minimoto Revolution

By Manuele Madolesi

Documentario, Italia

The Flying Finns

By Simo Sipola, Tero Wolff

Documentario, Finlandia

Dear Cochise

By Guido Passi

Documentario, Italia

Swam

by Cathy Teng

Movie, Stati Uniti

On my own two feet: destination 3000m

by Olivier Lambert

Sport & Society, Francia

Il Volo della Farfalla

by Lorenzo Montanari

Documentario, Italia

Benched

Submitter Bronwyn Davies

Sport & Society, Canada

The Mark

by Aljaz Babnik

Sport & Society, Spagna

East to West, from North to South

By Domingo Abelli

Documentario, Spagna

Square Foot

By Victor Osselaer

Movie, Francia

L’avversario

by Federico Russotto

Movie, Italia

Go Ski

By Shaked Hyman

Movie, Sport & Society, Israele

The Locker Room

By Noah Gaoua

Movie, Francia

Promising

By Nixon Singa

Movie, Francia

Emanuele Sioux Blandamura

By Riccardo Rabacchi

Documentario, Italia

The Spark

By Artem Shcherbakov, Otar Berov

Movie, Georgia

Undeniably Young: Nora Young & the Six-Day Race

by Julia Morgan

Sport & Society, Canada

S’Avanzada

By Francesco Palomba

Documentario, Italia

The Ural Derby

by Arseniy Kaydatskiy, Julia Sergina

Documentario, Federazione Russa

Tomorrow’s Game

by Trevor Wilson, Jonathan Coria

Movie, Stati Uniti

BOXING – La Pace In Un Pugno