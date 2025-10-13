Il ”Maggio francese” visto dal Nascondiglio di Cristophe

Formidabili quegli anni…per dirla con il titolo di un noto libro di un sessantottino militante come Mario Capanna. E il film ” Il nascondiglio” che sarà trasmesso mercoledì 15 ottobre al Cinema ”Guerrieri” di Matera, per la rassegna di Cinergia, è un affresco, visto con gli occhi del piccolo Cristophe nella Parigi del 1968. Con i genitori ‘barricaderi” pronti a coltivare sogno e presenza di una immaginazione al Potere di una generazione che si è ribellata eccome a tanti ”poteri costituiti” fino alla stagione del riflusso, con il ritorno preponderante del ”Capitale” come è accaduto dopo la caduta del Muro di Berlino, della stagione dell’imborghesimento e del terrorismo. Il film di Lionel Baier, ispirato al lavoro autobiografico di Christophe Boltanski “Il nascondiglio” (“La Cache”) è l’occasione per riflettere su quanto fatto di buono in quella stagione, confrontato alla stagione dei conflitti, delle ipocrisie e dei servilismi di oggi. Italia compresa…



Cinema: Cinema Guerrieri Matera

Orari: 17.30 – 19.35 – 21.40

Posto Unico: € 5,00

Parigi, 1968. Durante il maggio francese, mentre imperversano i movimenti giovanili e per le strade si urlano slogan e si alzano barricate, il piccolo Cristophe, un bambino di nove anni, è lasciato in custodia dai genitori (impegnati pure loro nelle proteste) nel caratteristico appartamento di famiglia in Rue de Grenelle assieme ai nonni, agli zii bohémien, e all’arzilla bisnonna di origini ucraine. Da quel nido caotico e protettivo, Cristophe osserva la Storia in movimento, filtrata dalle parole e dai silenzi dei propri cari, dal racconto e dal ricordo. Nel frattempo, vive quei giorni immerso nel confronto generazionale e con lo stupore di chi, senza rendersene conto, attraversa un’epoca di trasformazioni. Il film trova la sua verità all’incrocio tra immaginazione e memoria, facendo del piccolo protagonista un osservatore dei mutamenti culturali e del confronto generazionale. Il regista svizzero Lionel Baier adatta il memoir autobiografico di Christophe Boltanski “Il nascondiglio” (“La Cache”) traducendo le dense pagine del romanzo in un caleidoscopio visivo fatto di collage, squarci di fantasia, carrellate urbane che si alternano al quotidiano surreale di casa, un interno pensato come estensione del mondo, nelle dimensioni dello spazio e del tempo. Il nascondiglio del titolo è da intendere sia come il rifugio di Cristophe dai tumulti esterni e sia in senso storico, dato che in quella stessa casa il nonno (interpretato da Michel Blanc, nella sua ultima prova prima di morire) negli anni Quaranta si era nascosto per sfuggire alla persecuzione nazista degli ebrei. La memoria corre indietro anche a quel periodo, in un intreccio di intimità domestica e risonanze lontane che accompagna Cristophe verso una precoce consapevolezza del passato e del presente. Delicato affresco di famiglia e allegoria storica venata di ironia, ‘Il nascondiglio’ rilegge pagine cruciali del Novecento francese attraverso lo sguardo innocente e insieme lucido di un bambino, tirando in ballo (fisicamente) pure Charles De Gaulle. Nel tentativo di miscelare leggerezza e profondità, non tutto scorre sempre in maniera fluida, ma il film conserva l’eleganza della forma e l’intento di evocare senza spiegare troppo. Dai grandi cambiamenti sociali e politici alle vibrazioni private, ‘Il nascondiglio’ trova la sua verità nell’incrocio tra fiaba e documento storico, tra l’immaginazione (che aiuta sempre a compensare ciò che manca nella vita) e le ferite dell’anima mai sopite. E nel sorriso curioso di Christophe resta una traccia della Storia osservata con la levità di chi non sa ancora, e proprio per questo forse riesce a vedere meglio