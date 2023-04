Il liceo artistico di Matera al Booktrailer Film Festival di Brescia

Comunicare in pochi minuti le suggestioni di un libro attraverso il linguaggio cinematografico. È questa la sfida del booktrailer, uno strumento originale per promuovere la lettura e innovare la didattica, a cui il Liceo scientifico “A. Calini” di Brescia ha dedicato un festival europeo. Il progetto, giunto alla sedicesima edizione, promuove un concorso internazionale rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado provenienti dall’Italia, Bulgaria, Romania, Spagna, Croazia e Polonia, che partecipano con la realizzazione di booktrailer dedicati a un libro a scelta. Quest’anno, in occasione della designazione di Capitale italiana della cultura delle città di Bergamo e Brescia, il Booktrailer Film Festival ha ospitato le delegazioni di studenti del Liceo Artistico “C. Levi” di Matera, Capitale europea della cultura 2019, e del Liceo “W. Gropius” di Potenza.

“L’incontro-si spiega in una nota– tra gli organizzatori del festival e le scuole lucane è stato promosso dalla Fondazione Matera Basilicata 2019, per favorire una partnership tra le città e le regioni che hanno ricevuto l’importante riconoscimento di capitali della cultura, in un ideale passaggio di testimone. Dal 25 al 28 marzo gli studenti lucani hanno avuto una preziosa opportunità di confronto e scambio con gli studenti delle delegazioni delle scuole europee, arrivate a Brescia per la serata finale del festival. Un’occasione per conoscere il patrimonio storico, artistico e culturale della città lombarda, rileggere in chiave moderna i versi di Dante, con il teatro di Antonio Panice e approfondire il magico rapporto tra musica e cinema, grazie alla lezione del musicista e compositore di colonne sonore per i film Roberto Pischiutta, detto Pivio, vincitore di tre David di Donatello e tre Nastri d’Argento per i film “Song’e Napule” e “Ammore e malavita” dei Manetti Bros. Protagonista della serata di premiazione dei booktrailer è stata la docente e star di Tik Tok Valentina Ghetti, che ha illustrato le potenzialità offerte dai social network nella promozione della lettura.”

“Abbiamo partecipato a un festival dell’amicizia – hanno commentato Rita Dipierro e Monica Materi, le due studentesse del Liceo artistico “C. Levi” di Matera – un luogo d’incontro tra ragazzi di diversi Paesi che hanno la possibilità di condividere la passione per i libri e il cinema, attraverso la realizzazione di un prodotto audiovisivo coinvolgente e innovativo. Dopo aver conosciuto questa interessante iniziativa, desideriamo partecipare alla prossima edizione con il nostro booktrailer”.”