Il film sulla tragedia di Giulio Regeni commuove Rionero

Oltre al titolo del comunicato di resoconto dopo la proiezione del film su Giulio Regeni c’è poco da aggiungere. Giustizia non è ancora fatta.https://giornalemio.it/cinema/giustizia-cinetica-a-rionero-con-la-prima-sul-caso-regeni/. E lì ci vorrà il seguito del film…



IL COMUNICATO

Rionero in Vulture. È partita con commozione e una larga partecipazione la XXXII Mostra CinEtica del CineClub De Sica Cinit, con Libera Presidio Vulture Alto Bradano e la rivista Valori. Il Sagrato di San Gerardo si apre ancora una volta alle “Notti bianche” imperniate su Diritti e solidarietà: e sono proprio la legalità e la ricerca della verità alla base del film di Simone Manetti “Giulio Regeni Tutto il male del mondo”. Il cinema che diventa parte integrante nella nostra volontà di conoscenza del mondo e della Storia, nella complessità contemporanea.

Il film, ben girato, mantenendo una forte tensione emotiva, narra dell’omicidio al Cairo di Giulio Regeni, il giovane ricercatore universitario di Cambridge, accaduto una decina di anni fa. Depistaggi tradimenti e controversie istituzionali, con ritiro dell’ambasciatore italiano. Ma poi tutto sarebbe passati nell’oblio. Un ruolo importante invece viene evidenziato nel film dalla tenacia dei genitori di Giulio, grazie a loro il caso giudiziario rimane ancora aperto.

Il film sta ricevendo premi e riconoscimenti, come il Nastro della Legalità ai Nastri d’argento, e al FestivalTulipanidiSetaNera. Viene portato nelle scuole e nelle arene e piazze, come a Rionero.

Ha suscitato, com’è noto, rilevanti polemiche sia in ambito prettamente cinematografico che su quello istituzionale in quanto sono stati negati i fondi pubblici del Ministero della cultura per la sua realizzazione.

Prima della proiezione a Rionero, il regista Simone Manetti ha inviato in video un saluto e ringraziamento al CineClub De Sica e a Libera per la volontà di proiettare, anche se in clima estivo, un film di tale portata.

Armando Lostaglio

