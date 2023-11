Il film “Io, noi e Gaber” nelle sale (6-7-8 novembre) anche in Basilicata.

“Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra“, cantava Giorgio Gaber nel 1994 con evidente capacità dicogliere quella decadenza poi consumatasi interamente nei decenni successivi. Oggi nel 2023 ce lo si continua ancora a chiedere, cercando di cogliere le differenze tra schieramenti che si collocano a tali latitudini, ma cosi difficili da individuare. Forse perchè, sempre come rilevava Gaber “… Il pensiero liberale è di destra/Ora è buono anche per la sinistra“, una sinistra, sempre più centro, che spesso se ne è fatta la migliore interprete nelle sue esperienze di governo. Uno sguardo lungo sulla involuzione della nostra società, un pò come quello di Pasolini, a voler fare un paragone che potrebbe apparire azzardato. Un artista molto più avanti dei tempi in cui ha vissuto. Questo è sicuro. La pellicola che sarà nelle sale solo oggi, domani, e dopodomani su questo grande ed originale artista, dal titolo “Io, noi e Gaber” è una buona occasione per meditare su come si possa essere stati troppo poco attenti agli avvertimenti da lui lanciati. E soprattutto goderselo ancora una volta, il signor G, in una forma completa come può essere un docu film. Rimeditando sul suo attualissimo “La libertà non è star sopra un albero….Libertà è partecipazione“, ora che ognuno si ritrae nel suo universo individuale e dalla partecipazione. In Basilicata l’opera scritta e diretta da Riccardo Milani, è in programmazione al Red Carpet di Matera (sembra solo questa sera, però) e al Cine Teatro Don Bosco di Potenza.

Del docu film, dal sito https://ionoiegaberalcinema.it/): “Girato tra Milano e Viareggio, nei luoghi della vita di Giorgio Gaber, “Io, noi e Gaber”è il ritratto più che mai vivo e incisivo del Signor G., al centro di una delle pagine più preziose della storia culturale del nostro paese. Un viaggio esclusivo che attraversa tutte le fasi della sua carriera artistica: dai primissimi esordi nei locali di Milano al rock con Adriano Celentano, dal sodalizio artistico e surreale con l’amico Jannacci agli iconici duetti con Mina e alle canzoni con Maria Monti. Dagli anni della popolarità televisiva al teatro, con l’invenzione, insieme a Sandro Luporini, del Teatro Canzone, piena espressione del suo impegno politico e culturale. Sullo sfondo, come locus amoenus che tutto muove e in cui tutto converge, si staglia il Teatro Lirico di Milano, simbolo del vicendevole amore tra Gaber e il pubblico milanese, e che oggi porta il suo nome Teatro Lirico Giorgio Gaber.”

Titolo originale: Io, noi e Gaber

Regia: Riccardo Milani

Cast: Claudio Bisio, Francesco Centorame, Ombretta Colli, Ivano Fossati, Dalia Gaberscik

Durata: 02:15

Anno: 2023