Il film cortometraggio “Vite da salvare – No al telefono durante la guida” (Trailer)

Sono terminate le riprese a fine 2024 e il montaggio delle scene del film cortometraggio “Vite da salvare”, ideato e scritto da Carmine Muscio e Alessandro Pisegna (che ne ha curato soggetto e sceneggiatura con l’ideatore) e diretto da Antonio Petrino. “Le riprese -si ricorda in una nota- sono state effettuate in Puglia, in provincia di Foggia, nella cittadina di Candela, la location che ha ospitato la troupe che ha realizzato lo short, incentrato sul tema di vitale importanza della sicurezza stradale e dell’uso improprio del telefono alla guida. Argomento di scottante attualità e causa di numerose morti sulle nostre strade, troppo spesso per imprudenza, distrazione, comportamenti fuori luogo e evitabili. Una storia drammatica, forte, intensa, autentica, uno spaccato di vita, che necessariamente e in maniera imprescindibile deve condurre ad una profonda riflessione e dovuta considerazione. Ai casting di diversi mesi fa hanno partecipato numerose persone, con i prescelti che hanno aderito convinti e sensibili al meritevole progetto con ruoli di figurazione e comparse, oltre al generoso e libero contributo di artisti affermati e di esperienza, che si sono resi da subito disponibili, apprezzando il fine, la causa e l’obiettivo. Un ringraziamento doveroso al comune ospitante, al sindaco Nicola Gatta e amministrazione comunale per aver concesso il patrocinio e un contributo a sostegno dell’operazione, oltre a Pasquale Capocasale (segretario nazionale Fismic Confsal Basilicata).

Grazie all’impegno del direttore di produzione Michele Letizia, le riprese di Ivan Larotonda, il montaggio di Pino Di Lucchio, le musiche di Francesco Serio e Mauro Di Maggio, gli attori principali: Ernesto Fioretti, Alessia Simoncini, Patrizia Alberini, Federico Grieco, Ugo Caprarella, Alessio Sassano e Aldo Farinola. Inoltre le comparse Enza Muccilli, Gianmichele Cautillo, Gerardina Di Biase, Michela Graziosi, Jordana Gat-Mbongo, Antonio Morrongiello, Maria Musti, Pina D’Ambrosio, Natasha Laserra, Stefania Di Gianni e Bruno Triventi. Le partnership con Radio Potenza Centrale, Tg7 Basilicata, i set in questione del ristorante l’Orecchietta, Bar Evergreen, Chiesa del Purgatorio (Candela), foto Franco e Piera Cautillo di Foggia, la consulenza legale avv. Maurizio Lattanzi, Ottica Capuano di Deliceto e Troia, Guidi Costruzioni srl; le preziose collaborazioni del posto: la Polizia Urbana, la Pubblica Assistenza Croce Ble ODV (anche di Ascoli Satriano), La Protezione Civile, il Soccorso Stradale Aci, le onoranze funebri Cav. Dario Massa (anche di Ascoli Satriano), Padre Michele Centola, Benito Quaglia operatore culturale, la Pro Loco e Dina Solimine, Ercole Santarella, inoltre ing. Rocco Volpone, Matteo Braschi, Antonio Postiglione, immagini drone Francesco Marano, grafica Donatella Romano, Matteo Bonfitto – Miss Rossonera. Il cortometraggio è stato presentato in prima nazionale lo scorso 22 marzo 2025 a Candela (FG), oltre a altre località e girerà l’Italia con numerose richieste da ogni parte, oltre a partecipare a rassegne e concorsi in tema, con incontri dibattiti in eventi vari e ambiti scolastici. Con il prezioso e utile impegno di diversi personaggi del cinema, cultura e dello spettacolo che si schiereranno a supporto dell’iniziativa, per sensibilizzare maggiormente sul tema, con la speranza di un repentino cambiamento di pessime abitudini pericolose per se e per gli altri, con diffuso malcostume che ci si augura possa ridursi notevolmente per presa coscienza legittima.