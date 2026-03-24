Il Don Chisciotte al Piccolo con Boni e Segatori

Di certo in tanti hanno letto o ricordano la storia e l’epopea di Don Chisciotte e del suo scudiero Sancho Pancia, narrata dallo scrittore spagnolo Manuel Cervantes. E quelle avventure, tra il fantasioso, il paradossale tra amore, fortuna e Provvidenza, hanno ispirato non poche registi teatrali e cinematografici. E l’ultimo in ordine di tempo, che ha girato anche dalle nostre parti, è il regista Fabio Segatori che sarà a Matera- con l’attore Alessio Boni- mercoledì 25 marzo al cinema ”Il Piccolo” per la proiezione del film e per incontrare il piccolo. Dalla Mancha a Matera…avventure in arrivo. Naturalmente prenotate e non perdete lo spettacolo, fissato per le 19.30.



COMUNICATO STAMPA

“Don Chisciotte” di Fabio Segatori: proiezione evento al Cinema Il Piccolo di Matera con ospiti in sala.

Un appuntamento speciale per gli amanti del cinema: mercoledì 25 marzo alle ore 19.30 il Cinema Il Piccolo di Matera ospita la proiezione evento del film Don Chisciotte, diretto da Fabio Segatori.

A rendere unica la serata saranno la presenza in sala del regista Fabio Segatori e del protagonista Alessio Boni, che incontreranno il pubblico al termine della proiezione per un momento di dialogo e confronto.

Il film, girato nell’Alto Ionio, tra Basilicata e Calabria, in un territorio di rara bellezza, sospeso tra realtà e leggenda, dopo la presentazione al Bifest, inaugura proprio dal Cinema Il Piccolo di Matera il suo tour di promozione, scegliendo la Città dei Sassi come punto di partenza per il viaggio tra gli spettatori.



Sinossi

Ferito nella battaglia di Lepanto, Miguel de Cervantes giace in un ospedale di Messina. Tra febbre e allucinazioni, vede un rogo di libri: da quelle fiamme nasce una storia.

Un uomo, Don Alonso Quijano, impazzisce per i romanzi cavallereschi e decide di farsi cavaliere errante. Diventa Don Chisciotte della Mancia, elegge a dama la contadina Dulcinea e trascina con sé il rozzo Sancio Panza, sedotto dalla promessa di un’isola da governare.

Tra locande scambiate per castelli, mulini trasformati in giganti e beffe crudeli di nobili annoiati, il visionario cavaliere combatte per la libertà e la giustizia, collezionando sconfitte. Eppure, dietro la follia, c’è una purezza che disarma: Don Chisciotte fa solo il bene, anche quando il mondo lo deride.

Tradito, umiliato e infine sconfitto, viene riportato a casa in gabbia. Non può sopravvivere senza i suoi ideali e muore.

Nella notte siciliana, Cervantes riapre gli occhi: dal dolore e dalla guerra è nato Don Chisciotte. Ovvero il sogno ostinato di un’umanità più libera.

INFORMAZIONI BIGLIETTERIA

• Intero: € 8,00

• Ridotto over 65: € 6,50

• Ridotto convenzionati: € 7,00



È consigliata la prenotazione al numero +39 328 6772427.

Un’occasione imperdibile per vivere il cinema in sala e incontrare da vicino i protagonisti di un’opera intensa e visionaria.