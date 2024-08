Il Consiglio provinciale di Matera approva equilibri e assestamento bilancio, elenco LLPP

La massima assemblea provinciale del materano, convocata dal presidente facente funzioni Emanuele Pilato, si apprende da una nota che “ha approvato nel corso della seduta odierna la salvaguardia degli equilibri di bilancio e l’assestamento del bilancio di previsione 2024-25con 8 voti favorevoli e 1 astenuto. Ha, altresì, approvato, tra gli altri, anche ulteriori punti all’ordine del giorno tra i quali il programma triennale 2024-26 e l’elenco annuale 2024 delle opere pubbliche (7 voti favorevoli e 2 astenuti) e il referto del controllo strategico (8 voti favorevoli e 1 astenuto.” “Ringrazio tutti i consiglieri per la loro consueta partecipazione attiva e pregna di contributi. I punti approvati oggi sono di una certa rilevanza e consentono all’Ente di programmare il suo futuro con maggiore certezza”, ha concluso Pilato.

Ricordiamo che, con l’elezione in Consiglio regionale, Piero Marrese ha lasciato la carica di Presidente della Provincia di Matera e fino alle prossime elezioni il facente funzioni sarà l’attuale vice Presidente, Emanuele Pilato.

“Sono stati anni intensi quelli alla guida dell’Ente Provincia – ha dichiarato Marrese – caratterizzati da tanto lavoro e una continua ricerca della sinergia sia nell’ambito del Consiglio provinciale che con gli altri enti territoriali e quelli sovraordinati. Il mio mandato è stato anche caratterizzato da un forte impegno a livello nazionale per dare alle Province nuova centralità, alla luce della riforma Delrio che le ha fortemente penalizzate. Auguro buon lavoro al presidente facente funzioni Emanuele Pilato e a tutti i dipendenti dell’Ente un sereno prosieguo”. Pilato, ha invece ringraziato Marrese “non solo per l’importante e proficuo lavoro che ha svolto nel corso del suo mandato, ma anche per il clima sempre improntato alla collaborazione e all’unità che ha saputo instaurare nell’Amministrazione provinciale. Per me è un grande onore traghettare la Provincia di Matera a nuove elezioni: in questo periodo assicurerò la mia totale disponibilità all’Ente affinché quel percorso virtuoso iniziato da Marrese possa essere portato a termine”.