Finalmente si è provveduto. Era una delle pecche del Cinema Comunale di Matera , fresco di riqualificazione. E d’estate, sopratutto, l’assenza dell’aria condizionata si sentiva eccome, come in tanti hanno avuto modo di sperimentare durante l’anno da Capitale europea della culturale o di altri eventi. Porte aperte? Un palliativo. E così rimediando a quella mancanza si è proceduto a inserire nel piano triennale per le opere pubbliche la spesa prevista di 200.000 euro, 150.000 per opere da seguire in base a un progetto esecutivo, e il resto per oneri, iva e altre voci. Non ci resta che aspettare i tempi tecnici e quelli della terza ondata e dei vaccini antivirus a corona, per la riapertura del Cinema dedicato a ” Gerardo Guerrieri’. Per noi restera il caro vecchio ”Cinema Impero” di Ben Hur, Love Story, di Herby il maggiolino tutto matto e di altri capolavori del passato, quando il grande schermo era un appuntamento fisso del finesettimana per i due o tre spettacoli in programma. Amarcord.